Mutatjuk, hol a legrosszabb Miskolcon a levegő minősége

Az ősz végi, hűvös, szélcsendes napok gyakran magukkal hozzák a szmogos levegőt Miskolcon. A városi légszennyezettségi térkép valós idejű adatai szerint több ponton is emelkedett a PM10 és PM2.5 koncentrációja. Ez a finom szálló por a fűtési időszak kezdetével és a gyenge légmozgással együtt gyorsan a város fölé ül, különösen a völgyben fekvő részeken.

Az aktuális légszennyezettségi adatok szerint Martinkertvárosban a legrosszabb a szmoghelyzet

Forrás: miskolc.pmmonitoring.hu

Szmogos a levegő, amit ma belélegzünk

Miskolc levegőminőségi indexe vasárnap dél körül a mérőoldal szerint már az „érzékeny csoportok számára egészségtelen” kategóriába emelkedett. Ez azt jelenti, hogy kisgyermekeknek, időseknek, asztmásoknak nem ajánlott a hosszabb kültéri tartózkodás. A helyi monitoring-rendszer térképe változatos képet mutat: a város egyes pontjain – például a belvárosban és az avasi részeken – sárgás-narancs árnyalat jelzi a magasabb PM-értéket, míg a peremterületeken még „megfelelő” a levegőminőség. A legrosszabb helyzet Martinkertvárosban van, itt szennyezett a levegő az aktuális mérések szerint.

A legfőbb gondot továbbra is a PM2.5 jelenti – ezek a parányi, mikronméretű részecskék a tüdő mélyére is eljutnak, és tartósan belélegezve komoly egészségkárosító hatással bírnak.

A fűtési szezon árnyoldala

A szennyezettség növekedése nem meglepő ebben az időszakban. November elején a városban sok helyen beindultak a kazánok, kályhák és kandallók, és a hideg, párás, alig szellőző levegőben a füst és korom könnyen megreked. A Miskolci-medence földrajzi adottságai sem kedveznek a légcserének: a környező hegyek miatt a város gyakran „párnát” képez a szennyező anyagoknak, amelyek napokig is a levegőben maradhatnak.

Mit tehetünk a szmoghelyzet enyhítéséért?

Bár a légszennyezés nagy része szerkezeti és meteorológiai tényezőktől függ, lakossági szinten is sokat tehetünk a helyzet javításáért.

Érdemes csak száraz, tiszta tüzelőanyagot használni, és kerülni a szemét, nedves fa vagy festett bútor égetését.

Aki teheti, ne fűtsön egyszerre több forrással, és a napos időszakokban szellőztessen, amikor a por koncentrációja alacsonyabb.

Az érzékenyek számára javasolt a rövidebb kültéri tartózkodás délután és este, amikor a levegő minősége a legrosszabb.

A pmmonitoring.hu oldalán elérhető térkép segítségével bárki ellenőrizheti, hogyan alakul a levegőminőség egy adott városrészben, így egyetlen pillantással látható, hol érdemes inkább beltérben maradni.

