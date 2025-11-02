november 2., vasárnap

Szürke köd a város felett

1 órája

Mutatjuk, hol a legrosszabb Miskolcon a levegő minősége

November elejére megemelkedtek a szállópor-értékek Miskolcon. A város több pontján már „egészségtelen” kategóriába került a levegőminőség, különösen a sűrűn beépített és fűtésintenzív városrészekben. Bár nem általános szmoghelyzet állt elő, az érzékeny csoportok számára már ma is ajánlott az óvatosság.

Boon.hu

Az ősz végi, hűvös, szélcsendes napok gyakran magukkal hozzák a szmogos levegőt Miskolcon. A városi légszennyezettségi térkép valós idejű adatai szerint több ponton is emelkedett a PM10 és PM2.5 koncentrációja. Ez a finom szálló por a fűtési időszak kezdetével és a gyenge légmozgással együtt gyorsan a város fölé ül, különösen a völgyben fekvő részeken.

szmog, miskolc
Az aktuális légszennyezettségi adatok szerint Martinkertvárosban a legrosszabb a szmoghelyzet
Forrás: miskolc.pmmonitoring.hu

Szmogos a levegő, amit ma belélegzünk

Miskolc levegőminőségi indexe vasárnap dél körül a mérőoldal szerint már az „érzékeny csoportok számára egészségtelen” kategóriába emelkedett. Ez azt jelenti, hogy kisgyermekeknek, időseknek, asztmásoknak nem ajánlott a hosszabb kültéri tartózkodás. A helyi monitoring-rendszer térképe változatos képet mutat: a város egyes pontjain – például a belvárosban és az avasi részeken – sárgás-narancs árnyalat jelzi a magasabb PM-értéket, míg a peremterületeken még „megfelelő” a levegőminőség. A legrosszabb helyzet Martinkertvárosban van, itt szennyezett a levegő az aktuális mérések szerint.

A legfőbb gondot továbbra is a PM2.5 jelenti – ezek a parányi, mikronméretű részecskék a tüdő mélyére is eljutnak, és tartósan belélegezve komoly egészségkárosító hatással bírnak.

A fűtési szezon árnyoldala

A szennyezettség növekedése nem meglepő ebben az időszakban. November elején a városban sok helyen beindultak a kazánok, kályhák és kandallók, és a hideg, párás, alig szellőző levegőben a füst és korom könnyen megreked. A Miskolci-medence földrajzi adottságai sem kedveznek a légcserének: a környező hegyek miatt a város gyakran „párnát” képez a szennyező anyagoknak, amelyek napokig is a levegőben maradhatnak.

Mit tehetünk a szmoghelyzet enyhítéséért?

Bár a légszennyezés nagy része szerkezeti és meteorológiai tényezőktől függ, lakossági szinten is sokat tehetünk a helyzet javításáért.

  • Érdemes csak száraz, tiszta tüzelőanyagot használni, és kerülni a szemét, nedves fa vagy festett bútor égetését.
  • Aki teheti, ne fűtsön egyszerre több forrással, és a napos időszakokban szellőztessen, amikor a por koncentrációja alacsonyabb.
  • Az érzékenyek számára javasolt a rövidebb kültéri tartózkodás délután és este, amikor a levegő minősége a legrosszabb.
  • A pmmonitoring.hu oldalán elérhető térkép segítségével bárki ellenőrizheti, hogyan alakul a levegőminőség egy adott városrészben, így egyetlen pillantással látható, hol érdemes inkább beltérben maradni.

