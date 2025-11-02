november 2., vasárnap

Varázslatos

Olyat láttak Bükkszentkereszt felett, amit sokáig nem felejtenek el – fotónk is van róla!

Bükkszentkereszt fölött olyan látvány bontakozott ki az égen, amilyet csak ritkán láthatunk. A szivárvány minden árnyalatában ragyogó, irizáló felhők színesítették a novemberi eget. De mi okozta ezt a lenyűgöző jelenséget?

Boon.hu
Látott már ilyen csodát? A jelenségnek neve is van

Forrás: Időkép

Fotó: Rokonál Zotya

Bár november elején inkább borús, szürke napokra számítanánk, idén a hónap első napjai inkább a tavaszt idézték. Az ország nagy részén 20–23 fokos meleg uralkodott, és a napos, enyhe időben csak itt-ott tűntek fel kisebb felhők. Ám azok, akik a Bükkszentkereszt környékén felnéztek az égre, valami igazán különlegeset láthattak: a szivárvány színeiben pompázó felhőket, melyekről több lenyűgöző fotó is készült.

szivárvány, irizáló felhők, bükkszentereszt
A szivárvány minden színében játszottak a felhők Bükkszentkereszt felett
Fotó: Rokonál Zotya / Forrás: Időkép

Irizáló felhők – amikor a fény szivárványt játszik a felhőkkel

Az úgynevezett irizáló felhők a légköroptikai jelenségek közé tartoznak, és nem mindennapi látványt nyújtanak. Ezek közép- vagy magas szintű felhők, melyek apró, nagyjából azonos méretű vízcseppekből vagy jégkristályokból állnak. Amikor a Nap fénye egy bizonyos szögben rájuk esik, a fényhullámok elhajlanak, és szétbontják a napfényt a szivárvány színeire. A végeredmény? Egy álomszerű, pasztellszínű ragyogás, mintha maga az ég szórná szét a festékeit a felhők között.

A ritka jelenséget szerencsés megfigyelők megörökítették, a képeket pedig megosztotta az Időkép. A tavaszias idő, a különleges fényviszonyok és a természet csodája együtt olyan látványt hozott létre, amit sokan életükben először láthattak.

