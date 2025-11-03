Szomorú látvány a Bükkben, az eltűnés szélén mindenki kedvenc látványossága – fotókkal, videókkal

A Tiszafüred időjárás Facebook-oldal bejegyzése szerint Szilvásváradon a híres Szalajka-patak felső szakasza teljesen kiszáradt. A fotói és videója tanúsága szerint a korábban bővizű, hangulatos patakmeder most szinte teljesen száraz, és a Bükk egyik leglátogatottabb kirándulóhelye is a természetes víz hiányától szenved.

Ahol víz folyt, most csal elszáradt falevelek árválkodnak, kiszáradt a Szalajka-patak

Forrás: Facebook/Tiszafüred időjárás

A Szalajka-patak kiszárad, a Fátyol-vízesés is csak csordogál

A tartósan aszályos, csapadékszegény időjárás súlyosan érinti a Szalajka-völgyet is. A patak felső része gyakorlatilag eltűnt, a lentebbi szakaszokon pedig ugyan még folyik valamennyi víz, de ott is szokatlanul alacsony a vízszint. A Fátyol-vízesés, amely korábban a völgy egyik legnépszerűbb látványossága volt, most alig csordogál.

A Felső-tó szintje is több méterrel alacsonyabb a megszokottnál, és ha nem érkezik hamarosan kiadós eső, a helyzet tovább romolhat

– szól a bejegyzés a közösségi oldalon, ahol képeken és videón is látható a drámai változás.

A Fátyol-vízesés. Legalábbis a helye

Forrás: Facebook/Tiszafüred időjárás

Van olyan felvétel, ami a 2023-as állapotot veti össze az ideivel, és tökéletesen szemlélteti, milyen súlyosan hatott az aszály a Bükk egyik legszebb természeti kincsére.

