Szomorú látvány a Bükkben, az eltűnés szélén mindenki kedvenc látványossága – fotókkal, videókkal
Szinte teljesen eltűnt a víz a Szalajka-völgy felső részéből, ahol korábban csobogó patak és buja zöld környezet várta a kirándulókat. A Szalajka-patak kiszáradása jól mutatja, milyen súlyos következményei vannak az elhúzódó, csapadékszegény időjárásnak.
Víz helyett ez a látvány fogadja a Szilvásváradra látogatókat
Forrás: Facebook/Tiszafüred időjárás
A Tiszafüred időjárás Facebook-oldal bejegyzése szerint Szilvásváradon a híres Szalajka-patak felső szakasza teljesen kiszáradt. A fotói és videója tanúsága szerint a korábban bővizű, hangulatos patakmeder most szinte teljesen száraz, és a Bükk egyik leglátogatottabb kirándulóhelye is a természetes víz hiányától szenved.
A Szalajka-patak kiszárad, a Fátyol-vízesés is csak csordogál
A tartósan aszályos, csapadékszegény időjárás súlyosan érinti a Szalajka-völgyet is. A patak felső része gyakorlatilag eltűnt, a lentebbi szakaszokon pedig ugyan még folyik valamennyi víz, de ott is szokatlanul alacsony a vízszint. A Fátyol-vízesés, amely korábban a völgy egyik legnépszerűbb látványossága volt, most alig csordogál.
A Felső-tó szintje is több méterrel alacsonyabb a megszokottnál, és ha nem érkezik hamarosan kiadós eső, a helyzet tovább romolhat
– szól a bejegyzés a közösségi oldalon, ahol képeken és videón is látható a drámai változás.
Van olyan felvétel, ami a 2023-as állapotot veti össze az ideivel, és tökéletesen szemlélteti, milyen súlyosan hatott az aszály a Bükk egyik legszebb természeti kincsére.
