Demogorgon jelent meg az Arany János utcában. Ezt a sajóörösi szenzációt látnia kell!
Halloween napján borzongató események rázták meg vármegyénket. A Stranger Things életérzés beköltözött a lakóházakba és az is kiderült, hogy városunk egyik legforgalmasabb része alatt egy labirintus rejtőzik.
Demogorgon jelent meg az Arany János utcában
Fotó: MW
Hamarosan itt van az immár kultikusnak számító horror-sci-fi sorozat, a Stranger Things befejező évada.
A Stranger Things sorozat ihlette meg a ház alkotóit
Nagy valószínűséggel a sorozat ötödik évadának közeledte inspirálta a sajóörösi Arany János utca lakóit, akik egy rendhagyó, nagyszabású Halloween dekorációt készítettek. A házhoz közelítve látható, hogy Vekna és a Demogorgon is tárt karokkal várja a fotózkodó kedvű érdeklődőket.
Talán kevesen tudják, hogy nemcsak Sajóörösön, hanem bizony Miskolcon is találhatók borzongató helyek. Több száz éves pincerendszer húzódik ugyanis a Tetemvár mélyén. Az Urbex Hungary csapatának sikerült leereszkednie ebbe az elfeledett föld alatti labirintusba, és amit találtak, az minden képzeletet felülmúlt.
Az elmúlást a Halloween apropóján próbáljuk kicsit humorosan felfogni, a mindenszentek ünnepe és halottak napja már a csendes, méltóságos emlékezésé. A halottak napja közeledtével és az érdekesség igényével mutatunk néhány nagy nevet, és hogy merre érdemes kutatni a nyughelyét a megyeszékhelyen. Olyan sírköveket, fejfákat kerestünk, amik alatt jeles miskolciak nyugszanak: akikre sok évvel-évtizeddel a haláluk után is emlékeznek a helybeliek.
Természetesen a legtöbb ember számára elhunyt családtagok a legfontosabbak. Ők lehet hogy nem voltak híresek, mégis a legnagyobb szeretettel emlékezünk rájuk. November első hétvégéjén a temetőkben értük gyúlnak ki a fények.
