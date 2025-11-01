Demogorgon jelent meg az Arany János utcában. Ezt a sajóörösi szenzációt látnia kell!

Az elmúlást a Halloween apropóján próbáljuk kicsit humorosan felfogni, a mindenszentek ünnepe és halottak napja már a csendes, méltóságos emlékezésé. A halottak napja közeledtével és az érdekesség igényével mutatunk néhány nagy nevet, és hogy merre érdemes kutatni a nyughelyét a megyeszékhelyen. Olyan sírköveket, fejfákat kerestünk, amik alatt jeles miskolciak nyugszanak: akikre sok évvel-évtizeddel a haláluk után is emlékeznek a helybeliek.