Újranyitott a miskolci fürdő, mától bárki birtokba veheti - fotókkal, videóval

A miskolci Selyemréti Strandfürdő október 24. és november 2. között zárta be kapuit, hogy az őszi tanítási szünet idején elvégezhessék a szükséges karbantartási munkákat. A felújítási időszak alatt többek között az úszómedencét fedő építmény oldalfalait építették tovább, megtisztították és karbantartották a medencéket, valamint alapos tisztításon estek át a vízforgató- és légkezelő berendezések is.

A szokásos őszi karbantartás után újranyitott a Selyemréti Strandfürdő

Fotó: Takács József

Megújult környezet a Selyemréti Strandfürdőben

A munkálatok célja évről évre, hogy a vendégek minden évszakban a legjobb körülmények között élvezhessék a fürdőzést. Az időzítést sem bízták a véletlenre. A karbantartás idejére esett az őszi iskolai szünet, így a sportolók és diákok pihenőidőszakában tartottak a felújítások, amikor kevesebb az edzés és alacsonyabb a látogatottság.