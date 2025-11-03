november 3., hétfő

1 órája

Újranyitott a miskolci fürdő, mától bárki birtokba veheti - fotókkal, videóval

Címkék#boon video#fürdő#Miskolci Fürdők Kft.#Miskolc

November 3-án ismét kinyitotta kapuit a miskolci fürdő, miután az elmúlt napokban karbantartási és felújítási munkák folytak. A Selyemréti Strandfürdő a zárvatartásért is kárpótolja a vendégeit.

Boon.hu
Újranyitott a miskolci fürdő, mától bárki birtokba veheti - fotókkal, videóval

November 3-tól újra működik a miskolciak egyik kedvenc strandja

Fotó: TAKACS JOCI

A miskolci Selyemréti Strandfürdő október 24. és november 2. között zárta be kapuit, hogy az őszi tanítási szünet idején elvégezhessék a szükséges karbantartási munkákat. A felújítási időszak alatt többek között az úszómedencét fedő építmény oldalfalait építették tovább, megtisztították és karbantartották a medencéket, valamint alapos tisztításon estek át a vízforgató- és légkezelő berendezések is.

selyemréti strandfürdő, miskolc
A szokásos őszi karbantartás után újranyitott a Selyemréti Strandfürdő
Fotó: Takács József

Megújult környezet a Selyemréti Strandfürdőben

A munkálatok célja évről évre, hogy a vendégek minden évszakban a legjobb körülmények között élvezhessék a fürdőzést. Az időzítést sem bízták a véletlenre. A karbantartás idejére esett az őszi iskolai szünet, így a sportolók és diákok pihenőidőszakában tartottak a felújítások, amikor kevesebb az edzés és alacsonyabb a látogatottság.

Kinyitott a Selyemréti strand

Fotók: Takács József

 

A karbantartási időszak alatt a bérletes vendégek nem maradtak vízi élmények nélkül. Számukra az Ellipsum Élményfürdőben két alkalommal, alkalmanként háromórás, ingyenes fürdőzést biztosítottak. Emellett a strand automatikusan meghosszabbította az érvényes bérletek felhasználási idejét is a zárvatartás napjaival.

boon.hu video

