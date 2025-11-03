1 órája
Újranyitott a miskolci fürdő, mától bárki birtokba veheti - fotókkal, videóval
November 3-án ismét kinyitotta kapuit a miskolci fürdő, miután az elmúlt napokban karbantartási és felújítási munkák folytak. A Selyemréti Strandfürdő a zárvatartásért is kárpótolja a vendégeit.
November 3-tól újra működik a miskolciak egyik kedvenc strandja
Fotó: TAKACS JOCI
A miskolci Selyemréti Strandfürdő október 24. és november 2. között zárta be kapuit, hogy az őszi tanítási szünet idején elvégezhessék a szükséges karbantartási munkákat. A felújítási időszak alatt többek között az úszómedencét fedő építmény oldalfalait építették tovább, megtisztították és karbantartották a medencéket, valamint alapos tisztításon estek át a vízforgató- és légkezelő berendezések is.
Megújult környezet a Selyemréti Strandfürdőben
A munkálatok célja évről évre, hogy a vendégek minden évszakban a legjobb körülmények között élvezhessék a fürdőzést. Az időzítést sem bízták a véletlenre. A karbantartás idejére esett az őszi iskolai szünet, így a sportolók és diákok pihenőidőszakában tartottak a felújítások, amikor kevesebb az edzés és alacsonyabb a látogatottság.
Kinyitott a Selyemréti strandFotók: Takács József
A karbantartási időszak alatt a bérletes vendégek nem maradtak vízi élmények nélkül. Számukra az Ellipsum Élményfürdőben két alkalommal, alkalmanként háromórás, ingyenes fürdőzést biztosítottak. Emellett a strand automatikusan meghosszabbította az érvényes bérletek felhasználási idejét is a zárvatartás napjaival.
