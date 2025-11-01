november 1., szombat

Tiszaújváros

1 órája

Segítő jelenlét a temetőknél

Mindenszentek és halottak napja időszakában sokan kelnek útra, hogy szeretteik sírjánál megemlékezzenek. Ilyenkor jellemzően jelentősen nő vármegyénk közútjain, illetve a temetők környékén a forgalom.

Fokozott a rendőri jelenlét a tiszaújvárosi temetőlknél

A nyugodt megemlékezés biztosítása érdekében a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság illetékességi területén ebben az időszakban a rendőrök és a polgárőrök kiemelt figyelmet fordítanak a forgalom kezelésére, a balesetveszély csökkentésére, az ünnep nyugalmát veszélyeztető szabálysértések és bűncselekmények megelőzésére, továbbá a közrend és a közbiztonság fenntartására.

 

