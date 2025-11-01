Segítő jelenlét a temetőknél

A nyugodt megemlékezés biztosítása érdekében a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság illetékességi területén ebben az időszakban a rendőrök és a polgárőrök kiemelt figyelmet fordítanak a forgalom kezelésére, a balesetveszély csökkentésére, az ünnep nyugalmát veszélyeztető szabálysértések és bűncselekmények megelőzésére, továbbá a közrend és a közbiztonság fenntartására.