Orvosi szolgálati lakásokat adtak át Sátoraljaújhelyen

A sátoraljaújhelyi kórház, azaz a Erzsébet Kórház Szülészeti és Nőgyógyászati Osztálya újra a fejlődés útjára lépett, adta hírül közösségi oldalán még októberben a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Közgyűlés elnöke, Bánné dr. Gál Boglárka.

A sátoraljaújhelyi kórház orvosai modern, korszerű körülmények között élhetnek

Forrás: Facebook/Bánné dr. Gál Boglárka

Beszámolt arról is, hogy a szülészeten a térség kismamáit és a nőgyógyászati ellátásra, műtétre szoruló betegeit tapasztalt, emberközpontú orvosok és egészségügyi szakdolgozók látják el. A szakma elismert képviselői, köztük a Debreceni Klinika szakorvosai és vezető professzora biztosítják a magas színvonalú, biztonságos betegellátást.