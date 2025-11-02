1 órája
Orvosi szolgálati lakásokat adtak át Sátoraljaújhelyen
Bánné dr. Gál Boglárka közösségi oldalán adott tájékoztatást a birtokba vételről. A sátoraljaújhelyi kórház orvosai családtagjaikkal innentől modern és korszerű szolgálati lakásokban élhetnek.
A sátoraljaújhelyi kórház, azaz a Erzsébet Kórház Szülészeti és Nőgyógyászati Osztálya újra a fejlődés útjára lépett, adta hírül közösségi oldalán még októberben a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Közgyűlés elnöke, Bánné dr. Gál Boglárka.
Beszámolt arról is, hogy a szülészeten a térség kismamáit és a nőgyógyászati ellátásra, műtétre szoruló betegeit tapasztalt, emberközpontú orvosok és egészségügyi szakdolgozók látják el. A szakma elismert képviselői, köztük a Debreceni Klinika szakorvosai és vezető professzora biztosítják a magas színvonalú, biztonságos betegellátást.
A sátoraljaújhelyi kórház orvosai számára szolgálati lakások állnak rendelkezésre
A vármegyei közgyűlés elnökének legfrissebb posztja szerint már „birtokba vették” a kórház orvosai és családtagjaik azokat a szolgálati lakásokat, amelyeket nemrég külön erre a célra hozott létre az önkormányzat.
A szülészet újraindításához erre a lépésre is szükség volt, és a kórház más osztályán dolgozó orvosok is örömmel veszik igénybe ezeket az új, modern lakásokat. Hajrá Zemplén!
– kommentálta a történteket az elnök.