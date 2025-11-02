november 2., vasárnap

Orvosi szolgálati lakásokat adtak át Sátoraljaújhelyen

Címkék#Bánné dr Gál Boglárka#emberközpontú#kórház orvos

Bánné dr. Gál Boglárka közösségi oldalán adott tájékoztatást a birtokba vételről. A sátoraljaújhelyi kórház orvosai családtagjaikkal innentől modern és korszerű szolgálati lakásokban élhetnek.

Boon.hu
Forrás: Facebook/Bánné dr. Gál Boglárka

Fotó: Janvari Laszlo New Location Studio

A sátoraljaújhelyi kórház, azaz a Erzsébet Kórház Szülészeti és Nőgyógyászati Osztálya újra a fejlődés útjára lépett, adta hírül közösségi oldalán még októberben a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Közgyűlés elnöke, Bánné dr. Gál Boglárka. 

sátoraljaújhelyi kórház
A sátoraljaújhelyi kórház orvosai modern, korszerű körülmények között élhetnek 
Forrás: Facebook/Bánné dr. Gál Boglárka

Beszámolt arról is, hogy a szülészeten a térség kismamáit és a nőgyógyászati ellátásra, műtétre szoruló betegeit tapasztalt, emberközpontú orvosok és egészségügyi szakdolgozók látják el. A szakma elismert képviselői, köztük a Debreceni Klinika szakorvosai és vezető professzora biztosítják a magas színvonalú, biztonságos betegellátást.

A sátoraljaújhelyi kórház orvosai számára szolgálati lakások állnak rendelkezésre

A vármegyei közgyűlés elnökének legfrissebb posztja szerint már „birtokba vették” a kórház orvosai és családtagjaik azokat a szolgálati lakásokat, amelyeket nemrég külön erre a célra hozott létre az önkormányzat.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Fotó: Janvari Laszlo New Location Studio / Forrás: Facebook/Bánné dr. Gál Boglárka

A szülészet újraindításához erre a lépésre is szükség volt, és a kórház más osztályán dolgozó orvosok is örömmel veszik igénybe ezeket az új, modern lakásokat. Hajrá Zemplén!

 – kommentálta a történteket az elnök. 

 

