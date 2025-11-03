november 3., hétfő

Elképesztő!

1 órája

Brutálisan elbántak vele a miskolci sportcsarnoknál! Összetörve találták meg, fotón a látvány…

Címkék#jármű#Miskolc#roller

Szégyen, hogy valaki ilyesmire képes…

Brutálisan elbántak vele a miskolci sportcsarnoknál! Összetörve találták meg, fotón a látvány…

A sportcsarnoknál történt az eset

Forrás: FB

Fotó: FB

Eltört. Ezt hogy sikerült összehozni?- osztották meg a „Miskolc Most!” facebook csoportban. A miskolci sportcsarnoknál az egyik bérelhető elektromos rollert teljesen megrongálta egy ismeretlen személy, aminek hangot is adtak a Miskolci közösségben. 

Roller ami már nem ép

A szomorú látványhoz képet is csatolt, ahogyan a roller megtörten áll a többi társa mellett. Az önérzetes elkövető megbánva bűnét, szabályosan visszatette a helyére, a sértetlen eszközök mellé. A váznál kettétört bérelhető jármű ennek ellenére büszkén várja, hogy valaki segítsen rajta, vagy jelentse azt, hogy idővel a régi pompájában tündököljön és hasítson a Miskolci utakon.

Google News A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

A kommentek komikusan álltak a megrendítő esettel kapcsolatban

A  kommentelők viccesen álltak a vandalizmushoz. A hozzászólások mellett szomorú, meglepődő és nevető hangulatjelekkel is reagáltak a posztra. 

Gondolom nem gyalog

- reagált a bejegyzés címére az egyik csoporttag. 

A nyomatéktól megcsavarodott a váz

- amire érkeztek a reakciók nevető hangulatjelek formájában. 

Nem bírt az erejével

- arra utalva, hogy a roller nem önnön erejéből tört ketté.

 

