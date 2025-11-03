Brutálisan elbántak vele a miskolci sportcsarnoknál! Összetörve találták meg, fotón a látvány…

Eltört. Ezt hogy sikerült összehozni?- osztották meg a „Miskolc Most!” facebook csoportban. A miskolci sportcsarnoknál az egyik bérelhető elektromos rollert teljesen megrongálta egy ismeretlen személy, aminek hangot is adtak a Miskolci közösségben.

A szomorú látványhoz képet is csatolt, ahogyan a roller megtörten áll a többi társa mellett. Az önérzetes elkövető megbánva bűnét, szabályosan visszatette a helyére, a sértetlen eszközök mellé. A váznál kettétört bérelhető jármű ennek ellenére büszkén várja, hogy valaki segítsen rajta, vagy jelentse azt, hogy idővel a régi pompájában tündököljön és hasítson a Miskolci utakon.

A kommentek komikusan álltak a megrendítő esettel kapcsolatban

A kommentelők viccesen álltak a vandalizmushoz. A hozzászólások mellett szomorú, meglepődő és nevető hangulatjelekkel is reagáltak a posztra.

Gondolom nem gyalog

- reagált a bejegyzés címére az egyik csoporttag.

A nyomatéktól megcsavarodott a váz

- amire érkeztek a reakciók nevető hangulatjelek formájában.

Nem bírt az erejével

- arra utalva, hogy a roller nem önnön erejéből tört ketté.