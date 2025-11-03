57 perce
Brutálisan elbántak vele a miskolci sportcsarnoknál! Összetörve találták meg, fotón a látvány…
Szégyen, hogy valaki ilyesmire képes…
A sportcsarnoknál történt az eset
Forrás: FB
Fotó: FB
Eltört. Ezt hogy sikerült összehozni?- osztották meg a „Miskolc Most!” facebook csoportban. A miskolci sportcsarnoknál az egyik bérelhető elektromos rollert teljesen megrongálta egy ismeretlen személy, aminek hangot is adtak a Miskolci közösségben.
A szomorú látványhoz képet is csatolt, ahogyan a roller megtörten áll a többi társa mellett. Az önérzetes elkövető megbánva bűnét, szabályosan visszatette a helyére, a sértetlen eszközök mellé. A váznál kettétört bérelhető jármű ennek ellenére büszkén várja, hogy valaki segítsen rajta, vagy jelentse azt, hogy idővel a régi pompájában tündököljön és hasítson a Miskolci utakon.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
A kommentek komikusan álltak a megrendítő esettel kapcsolatban
A kommentelők viccesen álltak a vandalizmushoz. A hozzászólások mellett szomorú, meglepődő és nevető hangulatjelekkel is reagáltak a posztra.
Gondolom nem gyalog
- reagált a bejegyzés címére az egyik csoporttag.
A nyomatéktól megcsavarodott a váz
- amire érkeztek a reakciók nevető hangulatjelek formájában.
Nem bírt az erejével
- arra utalva, hogy a roller nem önnön erejéből tört ketté.
Szomorú látvány a Bükkben, az eltűnés szélén mindenki kedvenc látványossága – fotókkal, videókkal