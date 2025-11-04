„Beszereztem egy rókát, és megoldott minden gondot!” – imádja a net a hisztikirálynő Lucát

Nem először kering a közösségi médiában kedves videó vagy fotó egy rókáról, de Luca, a „hisztikirálynő” most különösen sokakat megnevettetett. "Gazdája" egy közösségi csoportban mesélte el, hogy korábban nyest keserítette meg az életét: a kis ragadozó állítólag autókábeleket rágott szét, szigetelést tépett, és komoly biztosítási károkat okozott. „Régi BMW volt a kedvence” – írta humorosan. Ám ekkor megjelent Luca, a róka...

A róka és a nyest nem férek meg egymással Forrás: Facebook/Rókales

A tulajdonos szerint azonban, miután a környéken megjelent egy róka, a nyest egyszerűen eltűnt. „Ha valahol nyest van, és felbukkan egy róka, többé nem látod” – fogalmazott. Szerinte a két állat táplálékkonkurens, vagyis nem igazán tűrik meg egymást egy területen. A posztban az is olvasható, hogy Luca teljesen jól elvan, mindössze „napi fél pár papucsot” fogyaszt el.