„Beszereztem egy rókát, és megoldott minden gondot!” – imádja a net a hisztikirálynő Lucát
Egy kedves, humoros Facebook-poszt lett most az internet kedvence. Egy róka, név szerint Luca bemutatásáról van szó, akiről gazdája azt állítja, segített megszabadulni a nyestektől. Borsodban nem ritka jelenség a rókával találkozás a városok peremén és akár az Avas környékén is.
Nem először kering a közösségi médiában kedves videó vagy fotó egy rókáról, de Luca, a „hisztikirálynő” most különösen sokakat megnevettetett. "Gazdája" egy közösségi csoportban mesélte el, hogy korábban nyest keserítette meg az életét: a kis ragadozó állítólag autókábeleket rágott szét, szigetelést tépett, és komoly biztosítási károkat okozott. „Régi BMW volt a kedvence” – írta humorosan. Ám ekkor megjelent Luca, a róka...
A tulajdonos szerint azonban, miután a környéken megjelent egy róka, a nyest egyszerűen eltűnt. „Ha valahol nyest van, és felbukkan egy róka, többé nem látod” – fogalmazott. Szerinte a két állat táplálékkonkurens, vagyis nem igazán tűrik meg egymást egy területen. A posztban az is olvasható, hogy Luca teljesen jól elvan, mindössze „napi fél pár papucsot” fogyaszt el.
Az Avason sem ritka látvány a róka
A bájos fotó és a humoros történet azért is váltott ki nagy érdeklődést, mert az utóbbi időben több helyen is láttak rókákat lakott területen, köztük az Avas és több borsodi település környékén is. Korábban mi is beszámoltunk rókaészlelésekről a panelházak között és a domboldalon. A jelenség szakértők szerint nem rendkívüli: a rókák jól alkalmazkodnak az ember közelségéhez, amíg van mit enni és van hova bújni.
Luca története tehát egyszerre kedves, tanulságos és mosolyra fakasztó: néha a természet egészen váratlan szövetségeket alakít ki.
