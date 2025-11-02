55 perce
Csöbör Katalin a reformáció örökségére hívta fel a figyelmet
Október 31-én a reformáció kezdetére emlékezünk, amikor Luther Márton 1517-ben kifüggesztette 95 tételét a wittenbergi vártemplom kapujára. A reformáció emléknapja alkalmából Csöbör Katalin országgyűlési képviselő is megemlékezett a hitújítás örökségéről és üzenetéről.
A reformáció napját a tavalyi évhez hasonlóan idén is együtt ünnepelték meg a miskolci református gyülekezetek
Forrás: Facebook/Csöbör Katalin
A reformáció napját a tavalyi évhez hasonlóan idén is együtt ünnepelték meg a miskolci református gyülekezetek.
Az ünnepi úrvacsorás istentiszteletnek október 31-én pénteken, a műemlék Avasi református templom adott otthont.
A reformáció öröksége ma is érvényes
Csöbör Katalin országgyűlési képviselő közösségi oldalán írt az esemény jelentőségéről
A reformáció öröksége ma is arra hív, hogy hitünket és értékeinket bátran megéljük. Erre emlékeztünk az elmúlt napokban többek között az Avasi Református Templomban is.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
Ennyi embert rég látott Miskolc belvárosa! A novemberi régiségvásár tömegeket vonzott - képek, videó