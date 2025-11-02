november 2., vasárnap

Ünnep

55 perce

Csöbör Katalin a reformáció örökségére hívta fel a figyelmet

Címkék#műemlék#Avasi református templom#Luther Márton#istentisztelet#Csöbör Katalin

Október 31-én a reformáció kezdetére emlékezünk, amikor Luther Márton 1517-ben kifüggesztette 95 tételét a wittenbergi vártemplom kapujára. A reformáció emléknapja alkalmából Csöbör Katalin országgyűlési képviselő is megemlékezett a hitújítás örökségéről és üzenetéről.

Boon.hu
Csöbör Katalin a reformáció örökségére hívta fel a figyelmet

A reformáció napját a tavalyi évhez hasonlóan idén is együtt ünnepelték meg a miskolci református gyülekezetek

Forrás: Facebook/Csöbör Katalin

A reformáció napját a tavalyi évhez hasonlóan idén is együtt ünnepelték meg a miskolci református gyülekezetek. 

reformáció
Csöbör Katalin a reformáció örökségére hívta fel a figyelmet 
Forrás:  Facebook/Csöbör Katalin

Az ünnepi úrvacsorás istentiszteletnek október 31-én pénteken, a műemlék Avasi református templom adott otthont.

A reformáció öröksége ma is érvényes

Csöbör Katalin országgyűlési képviselő közösségi oldalán írt az esemény jelentőségéről

A reformáció öröksége ma is arra hív, hogy hitünket és értékeinket bátran megéljük. Erre emlékeztünk az elmúlt napokban többek között az Avasi Református Templomban is.

