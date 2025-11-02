november 2., vasárnap

Veszélyes!

1 órája

Ha vásárolt ilyen terméket a Pepcoban a gyermekének, azonnal vegye el tőle – veszélyes!

Címkék#Pepco#Mancs Őrjárat#termékvisszahívás

Ólom szennyeződést találtak Kínában gyártott, Mancs Őrjárat mintás gyerekbögrékben, tányérokban és tálakban. A veszélyes termékek a Pepco üzletein keresztül Magyarországra is eljutottak, ezért a hatóság termékvisszahívást rendelt el.

Boon.hu

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) közleménye szerint az Európai Unió gyors riasztási rendszere (RASFF) jelzett problémát a Kínából származó, gyerekeknek szánt kerámia étkészletekkel kapcsolatban. A vizsgálatok kimutatták, hogy a Mancs Őrjárat mintás bögrékből, tálakból és tányérokból az egészségre veszélyes mennyiségű ólom oldódhat ki. Íme, a termékvisszahívás részletei.

pepco, mancs őrjárat
Ha ilyet vásárolt, vigye vissza a Pepcoba
Forrás: NKHF/A fotó illusztráció

Veszélyes ólom a Pepco Mancs Őrjárat mintás konyhai eszközeiben

A Zeal Ceramics LTD (Shenzen, Kína) által gyártott, Pepco áruházláncon keresztül forgalmazott termékekről van szó, amelyeket a lengyel Pepco Poland Sp. z o.o. juttatott el több európai országba – köztük Magyarországra is.

A problémás tételek adatai:

PLU 620733 – Mancs Őrjárat mintás kerámia bögre, 230 ml

PLU 620734 – Mancs Őrjárat mintás kerámia tál, 540 ml

PLU 620736 – Mancs Őrjárat mintás kerámia tányér, 19 cm

A hatóság tájékoztatása szerint a Pepco Hungary Kft. együttműködik az NKFH-val, és saját hatáskörben megkezdte a veszélyes termékek visszahívását. A visszagyűjtött darabokat megsemmisítik vagy elszállítják, hogy ne kerülhessenek vissza a forgalomba.

Miért veszélyes az ólom?

Az ólom egy olyan nehézfém, amely természetes módon is előfordulhat a talajban, de az ipari tevékenység következtében bejuthat az élelmiszerekbe és használati tárgyakba is. A szervezetben felhalmozódva károsítja az idegrendszert, a veséket, a vérképzést, és gyermekek esetében különösen veszélyes, mert fejlődési és tanulási problémákat is okozhat. Hosszú távon az ólom rákkeltő hatású is lehet.

Mit tegyen, ha ilyet vásárolt?

Ha önnél vagy gyermekénél megtalálható a fenti azonosítószámú Mancs Őrjárat mintás kerámia bögre, tál vagy tányér:

  • azonnal hagyja abba a használatát,
  • vigye vissza bármelyik Pepco üzletbe, ahol visszaveszik,
  • ne fogyasszon belőle ételt vagy italt, mert a nehézfémek a szervezetbe juthatnak.

A hatóság felhívja a figyelmet arra is, hogy más, hasonló mintázatú termékek esetében is érdemes ellenőrizni a származási országot és a tételazonosítót.

Google News A legfrissebb hírekért kövessen minket a Boon.hu Google News oldalán is!

 

