Ha vásárolt ilyen terméket a Pepcoban a gyermekének, azonnal vegye el tőle – veszélyes!
Ólom szennyeződést találtak Kínában gyártott, Mancs Őrjárat mintás gyerekbögrékben, tányérokban és tálakban. A veszélyes termékek a Pepco üzletein keresztül Magyarországra is eljutottak, ezért a hatóság termékvisszahívást rendelt el.
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) közleménye szerint az Európai Unió gyors riasztási rendszere (RASFF) jelzett problémát a Kínából származó, gyerekeknek szánt kerámia étkészletekkel kapcsolatban. A vizsgálatok kimutatták, hogy a Mancs Őrjárat mintás bögrékből, tálakból és tányérokból az egészségre veszélyes mennyiségű ólom oldódhat ki. Íme, a termékvisszahívás részletei.
Veszélyes ólom a Pepco Mancs Őrjárat mintás konyhai eszközeiben
A Zeal Ceramics LTD (Shenzen, Kína) által gyártott, Pepco áruházláncon keresztül forgalmazott termékekről van szó, amelyeket a lengyel Pepco Poland Sp. z o.o. juttatott el több európai országba – köztük Magyarországra is.
A problémás tételek adatai:
PLU 620733 – Mancs Őrjárat mintás kerámia bögre, 230 ml
PLU 620734 – Mancs Őrjárat mintás kerámia tál, 540 ml
PLU 620736 – Mancs Őrjárat mintás kerámia tányér, 19 cm
A hatóság tájékoztatása szerint a Pepco Hungary Kft. együttműködik az NKFH-val, és saját hatáskörben megkezdte a veszélyes termékek visszahívását. A visszagyűjtött darabokat megsemmisítik vagy elszállítják, hogy ne kerülhessenek vissza a forgalomba.
Miért veszélyes az ólom?
Az ólom egy olyan nehézfém, amely természetes módon is előfordulhat a talajban, de az ipari tevékenység következtében bejuthat az élelmiszerekbe és használati tárgyakba is. A szervezetben felhalmozódva károsítja az idegrendszert, a veséket, a vérképzést, és gyermekek esetében különösen veszélyes, mert fejlődési és tanulási problémákat is okozhat. Hosszú távon az ólom rákkeltő hatású is lehet.
Mit tegyen, ha ilyet vásárolt?
Ha önnél vagy gyermekénél megtalálható a fenti azonosítószámú Mancs Őrjárat mintás kerámia bögre, tál vagy tányér:
- azonnal hagyja abba a használatát,
- vigye vissza bármelyik Pepco üzletbe, ahol visszaveszik,
- ne fogyasszon belőle ételt vagy italt, mert a nehézfémek a szervezetbe juthatnak.
A hatóság felhívja a figyelmet arra is, hogy más, hasonló mintázatú termékek esetében is érdemes ellenőrizni a származási országot és a tételazonosítót.
