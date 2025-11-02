Ilyen kényelmes parkolást még nem látott. Ez a városi terepjáró különbnek gondolja magát a többinél?

A parkolás szabályai a városi terepjárókra is kellene, hogy vonatkozzanak! - foglalhatjuk össze egy mondatban annak a posztnak a lényegét, amelyet egy miskolci közösségi csoportban tett közzé egy felháborodott járókelő.

A képen egy szabálytalan parkolás látható

Forrás: MIskolc -BORsod (MIBOR) facebook

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

A parkolás szabályait nem vette figyelembe a terepjáró

A névtelen posztoló a következő gondolatait osztotta meg a csoport tagjaival:

A normál autóknál nem sok mindennel tud többet, városi forgalomban viszont meg van az az előnye, hogy megfelelő személy esetén szinte bárhol tud szabálytalanul parkolni, akár a természet lágy ölén is. A felvételen látható fekete járgány is bemutatja, hogy holmi padka, beton nem akadály. Ráadásul parkolóhelyet se foglal!

– jegyzi meg felháborodva.