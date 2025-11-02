november 2., vasárnap

Ilyen kényelmes parkolást még nem látott. Ez a városi terepjáró különbnek gondolja magát a többinél?

Vannak akik úgy gondolják, rájuk nem vonatkoznak a szabályok. A parkolás abban az esetben ha egy darab szabad hely sincs nem egyszerű mutatvány, ha viszont van, akkor sem mindegy hogy hova állunk.

Az Avason parkolt a szabálytalan terepjáró

A parkolás szabályai a városi terepjárókra is kellene, hogy vonatkozzanak! - foglalhatjuk össze egy mondatban annak a posztnak a lényegét, amelyet egy miskolci közösségi csoportban tett közzé egy felháborodott járókelő.

A képen egy szabálytalan parkolás látható 
A parkolás szabályait nem vette figyelembe a terepjáró

A névtelen posztoló a következő gondolatait osztotta meg a csoport tagjaival:

A normál autóknál nem sok mindennel tud többet, városi forgalomban viszont meg van az az előnye, hogy megfelelő személy esetén szinte bárhol tud szabálytalanul parkolni, akár a természet lágy ölén is. A felvételen látható fekete járgány is bemutatja, hogy holmi padka, beton nem akadály. Ráadásul parkolóhelyet se foglal! 

– jegyzi meg felháborodva.

Öt üres parkolóhely van, mégsem oda állt be

„Mondjuk ez ebben az esetben nem is számít, mert 50 méteres körben legalább öt üres parkolóhely volt, ahová állhatott volna, no de ez volt a legszimpatikusabb. Az eset nem egyedi. Vannak terepjárók amelyek sofőrje rendszeresen a fűre, fák alá parkol. Megteheti, nem? Rendőrt, rendészt nem zavarja” – zárja gondolatait a járókelő, aki megjegyzi azt is, hogy a fénykép az Avason készült.

 

