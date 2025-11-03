Megtámadták a családi otthont – egy ország döbbent meg a borsodi kettős gyilkosságon

Ez történt a támadás éjszakáján

A dél-borsodi apró falu végén kisebb-nagyobb mértékben romos házak jelzik, szegényemberek lakják. A többi közül is kirí a legszélső kormosan, összetört cserepekkel a tetején, Nagy Tiborék otthona – kezdődik a 2008. november 4-i Észak-Magyarország cikke. Az emberek döbbenten álltak az udvarokon, ahol előző éjjel tűz és lövések rázkódtatták meg az éjszakát.

A szomszédok elmondása szerint vasárnap tizenegy és éjfél között hat lövés dördült el. A ház tulajdonosának bátyja és felesége azonnal meghalt, lányuk megsérült. A támadók a 35-ös útról térhettek le, földúton érkeztek, majd a szántóföldön átvágva jutottak el a házakhoz.

Egyszerű emberek voltak, a légynek sem ártottak

– mondta akkor Illés Bertalan, az egyik áldozat rokona.

A korabeli Észak-Magyarország cikke a tragédiáról

Forrás: ÉM-ARCHÍVUM

A helyszínen megjelentek a kisebbségi önkormányzatok képviselői és Lakatos Attila megyei cigányvajda is. Az Országos Cigány Önkormányzat szerint a támadás etnikai indíttatású volt, míg a rendőrség minden lehetséges okot – az uzsorától a bosszúig – vizsgált.

Nem célzott, de szándékos

Redőnyön keresztül, füstös helyiségbe lőttek, nem célzott lövésről van szó, de szándékos bűncselekmény

– nyilatkozta akkor a megyei főkapitányság szóvivője, Gaskó Bertalan. A nagycsécsi gyilkosság után a rendőrség 3 millió forintos nyomravezetői díjat tűzött ki, de hónapokig nem volt eredmény. Közben az ország más pontjain újabb, hasonló támadások történtek. 2009 nyarán vált világossá, hogy mindez egy szervezett, fegyveres rasszista bűncselekmény-sorozat része volt, melynek elkövetője négy férfi volt.

A nagycsécsi támadás volt az első, ahol halálos áldozatok estek. A bíróság 2013-ban kimondta, hogy a négy férfi előre kitervelten, aljas indokból, cigányellenes gyűlöletből gyilkolt minden esetben.

A legfrissebb hírekért kövessen minket a Boon.hu Google News oldalán is!