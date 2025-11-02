Nagy változás a diákbérleteknél – sokan rosszul tudták eddig!

A közösségi közlekedést igénybe vevő diákok számára fontos információt tett közzé az MVK. A közintézmények által kiadott, 2024/2025-ös tanévre érvényes matricával ellátott diákigazolványok 2025. október 31-ig jogosítanak kedvezményes utazásra.

Fontos információt tett közzé az MVK a diákbérletekről Forrás: MW

A 2009. augusztus 31. után született tanulók diákigazolványa matrica nélkül is érvényes, függetlenül attól, hogy betöltötték-e a 16. életévüket. Ők tehát a plasztikkártyát önmagában fel tudják használni a kedvezmény igazolására.

Mi a helyzet azokkal, akik még nem kapták meg a diákigazolványukat?

Azok a tanulók, akik már elindították az igénylést, de még nem kapták kézhez a diákigazolványt, az oktatási intézmény által kiadott QR-kódos igazolással utazhatnak kedvezményesen.

Ez az igazolás a kiállítás napjától számítva 60 napig érvényes.