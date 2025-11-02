2 órája
Nagy változás a diákbérleteknél – sokan rosszul tudták eddig!
Kiderült, hogy kik élhetnek a tanulói bérlet vásárlásának lehetőségével, és mire kell figyelni a QR-kódos igazolások esetén. Az MVK tájékoztatása szerint a 2024/2025-ös tanévre kiadott diákigazolványok 2025. október 31-ig igazolják a kedvezményes utazásra való jogosultságot.
A közösségi közlekedést igénybe vevő diákok számára fontos információt tett közzé az MVK. A közintézmények által kiadott, 2024/2025-ös tanévre érvényes matricával ellátott diákigazolványok 2025. október 31-ig jogosítanak kedvezményes utazásra.
A 2009. augusztus 31. után született tanulók diákigazolványa matrica nélkül is érvényes, függetlenül attól, hogy betöltötték-e a 16. életévüket. Ők tehát a plasztikkártyát önmagában fel tudják használni a kedvezmény igazolására.
Mi a helyzet azokkal, akik még nem kapták meg a diákigazolványukat?
Azok a tanulók, akik már elindították az igénylést, de még nem kapták kézhez a diákigazolványt, az oktatási intézmény által kiadott QR-kódos igazolással utazhatnak kedvezményesen.
Ez az igazolás a kiállítás napjától számítva 60 napig érvényes.
Kik vásárolhatnak tanuló bérletszelvényt? - Íme az MVK válasza
Tanuló bérletet válthatnak:
- az alapfokú oktatás tanulói,
- a középiskolások,
- valamint a felsőoktatás nappali tagozatos hallgatói.
Fontos azonban, hogy az utazási kedvezményekről szóló szabályozás szerint a levelező tagozatos hallgatók nem jogosultak kedvezményes tanuló bérletre. Ők általános bérlettel vagy vonaljeggyel utazhatnak a helyi járatokon.
Az MVK kéri az utasokat, hogy a gördülékeny jegy- és bérletellenőrzés érdekében mindig legyen náluk érvényes igazolvány vagy igazolás, a diákok pedig tájékozódjanak időben a szükséges dokumentumokról.
