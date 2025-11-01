55 perce
A vasárnapi közlekedésnél erre figyeljünk! A régiségvásár miatt változások lesznek
Változás várható a közlekedésben, november 2-án vasárnap. A Miskolci Régiségvásár miatt a villamosok helyett pótlóbuszok járnak majd.
Változás lesz a tömegközlekedésben vasárnap
A Miskolci Régiségvásár november 2-án halottak napján sem marad el, viszont arra számítani lehet hogy a tömegközlekedésben változás lesz.
Reggel 7 és délután 15 óra között a Tiszai pályaudvar és a Malomszög utca között villamospótló autóbuszok közlekednek majd.
A Miskolci Régiségvásár programjai miatt villamospótló autóbuszok járnak
A villamospótló autóbuszok kijelzőin VP viszonylatjelzés látható, továbbá a járatok ezen viszonylatjelzéssel találhatóak meg a menetrendi keresőkben. Az első pótlóbusz a Tiszai pályaudvar végállomásról 07 óra 10 perckor, a Malomszög utca megállóhelyről 06 óra 43 perckor indul. Az utolsó pótlóbusz a Tiszai pályaudvar végállomásról 14 óra 55 perckor, a Malomszög utca megállóhelyről 14 óra 43 perckor indul.
Az első és az utolsó villamos így közlekedik
A vágányzár előtti utolsó, teljes vonalon közlekedő villamos a Tiszai pályaudvar végállomásról 6 óra 55 perckor, míg Felső-Majláth végállomásról 6 óra 5 perckor indul. A vágányzár utáni első, teljes vonalon közlekedő villamos a Tiszai pályaudvar végállomásról 15 óra 10 perckor, míg Felső-Majláth végállomásról 14 óra 33 perckor indul.
Tíz percenként járnak majd
A vasárnap megrendezésre kerülő DVTK-Újpest labdarúgó-mérkőzésre való könnyebb eljutás érdekében 13 óra 55 perc és 14 óra 55 perc között a villamospótló autóbuszok sűrűbben, tíz percenként indulnak a Tiszai pályaudvarról a Malomszög utca megállóhelyig, melyekhez villamosok lesznek biztosítva a felsővárosba való továbbjutás érdekében.
Ezek lesznek a megállóhelyek
A villamospótló autóbuszok ezeken a megállóhelyeken állnak meg:
- a Tiszai pályaudvar végállomáson az 1-es autóbuszjáratok indulóhelyén lehet felszállni, Diósgyőr felől érkezve pedig a leszállóhelyen lehet leszállni;
- a Selyemrét és a Szinvapark / Centrum között a villamosmegállókban áll meg;
- a Villanyrendőr villamosmegálló helyett a Villanyrendőr autóbusz-megállóban áll meg (Felső-Majláth irányába a bank előtti megállóhelyen, a Tiszai pályaudvar irányába a Hejőcsaba irányú megállóhelyen);
- a Városház tér villamosmegálló helyett a 11-es autóbuszjáratok Szemere-kert megállóhelyén áll meg;
- a Malomszög utcán Felső-Majláth irányába a villamos megállóhelyén, a Tiszai pályaudvar irányába a szökőkút melletti autóbusz-megállóhelyen áll meg.
