A vasárnapi közlekedésnél erre figyeljünk! A régiségvásár miatt változások lesznek

A Miskolci Régiségvásár november 2-án halottak napján sem marad el, viszont arra számítani lehet hogy a tömegközlekedésben változás lesz.

A Miskolci Régiségvásár idején változás lesz a közlekedésben

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó



Reggel 7 és délután 15 óra között a Tiszai pályaudvar és a Malomszög utca között villamospótló autóbuszok közlekednek majd.

A Miskolci Régiségvásár programjai miatt villamospótló autóbuszok járnak

A villamospótló autóbuszok kijelzőin VP viszonylatjelzés látható, továbbá a járatok ezen viszonylatjelzéssel találhatóak meg a menetrendi keresőkben. Az első pótlóbusz a Tiszai pályaudvar végállomásról 07 óra 10 perckor, a Malomszög utca megállóhelyről 06 óra 43 perckor indul. Az utolsó pótlóbusz a Tiszai pályaudvar végállomásról 14 óra 55 perckor, a Malomszög utca megállóhelyről 14 óra 43 perckor indul.