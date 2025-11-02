1 órája
Ennyi embert rég látott Miskolc belvárosa! A novemberi régiségvásár tömegeket vonzott - képek, videó
Annyi ember fordult meg november első vasárnapján Miskolc sétálóutcáján, mintha nem lenne holnap. A Miskolci Régiségvásár népszerűsége töretlen.
Megtelt a belváros emberekkel november 2-án vasárnap
Fotó: Vajda János
A Miskolci Régiségvásár ebben a hónapban éppen halottak napjára esett, de ez sem tántorította el az érdeklődőket, nézelődőket.
Az időjárás is kedvezett a programnak, hiszen majdnem 15 fokot mutatott a hőmérő.
A Miskolci Régiségvásár forgatagában ott voltak a múlt emléktárgyai
Az árusok most is nagyrészt antik bútorokkal, porcelánokkal, könyvekkel és retró ritkaságokkal készültek, amik talán egy kicsit az elhunyt szeretteikre is emlékeztette a standok között sétálókat.
Voltak természetesen olyan látogatók akik kifejezett céllal érkeztek a vásári forgatagba.
Sárközi Enikő kisfiával Kelvinnel érkezett, hiszen a kisfiú régi vágya egy karikás ostor. Hosszas keresgélés után rá is találtak a megfelelőre, amit a kisfiú nagyon ügyesen lealkudott.
Régen vágyott már erre a fiam, ezért felkerekedtünk és szerencsére találtunk is egyet, mindösszesen ötezer forintért, de Kelvinnek négyezerért sikerült megszereznie. Már csak a használatát kell majd megtanulnia, amit a nagypapája fog megmutatni neki
– mondta el kérdésünkre Enikő, majd hozzátette, hogy egy sakk-készletet is szerettek volna vásárolni, hiszen a kisfiával egyre gyakrabban játsszák ezt a játékot, ez egyelőre azonban nem jött össze.
Novemberi régiségvásár MiskolconFotók: Vajda János
Molnár Ferencné férjével nézelődött régi angol falra akasztható porcelántányért keresve.
Ez egy négy részből álló sorozat, ami az évszakokat ábrázolja. A falamra kitettem már ebből hármat, de a tavasz sajnos még hiányzik. Jó ideje kutatom ezt az érdekességet, sajnos még nem találtam rá, de nem adom fel
– árulta el a nagymama, aki szinte minden hónapban megfordul a főutcán, régi kincsek után kutatva.
Grincsre és Télapóra is egyre nagyobb a kereslet
Igaz, hogy még csak most kezdődött november, de az ünnepekre sosem lehet elég korán elkezdeni készülődni. Az árusok is így gondolták, hiszen szép számban találhattak a járókelők karácsonyi díszeket, adventi koszorúkat a forgatagban.
Az egyik legkülönlegesebb az a gyermek nagyságú ünnepeket idéző Mikulás volt, ami már messzire kitűnt a tömegből. „Gazdája” Hámori László büszkén mesélt az élethű dekorációról.
A feleségem nyugdíjas óvónő és még mindig érez magában rengeteg kreativitást, így saját kezűleg, saját ötletei alapján készíti el ezeket a figurákat. Nemcsak Mikulásokat hanem Grincseket is. Az utóbbinak olyan nagy a népszerűsége, hogy egy budapesti vásárlónk már hármat is vitt belőle és most rendelte meg a negyediket
– mesélte el érdeklődésünkre László.
A vasárnapi közlekedésnél erre figyeljünk! A régiségvásár miatt változások lesznek
Különleges élmény minden hónapban
Igazán különleges élményben volt tehát része annak, aki november 2-án vasárnap Miskolcon járt és a decemberi vásárt sem érdemes kihagyni, ahol talán az igazi Mikulással is összefuthatunk, hiszen december 7-én vasárnap lesz.
