Ennyi embert rég látott Miskolc belvárosa! A novemberi régiségvásár tömegeket vonzott - képek, videó

A Miskolci Régiségvásár ebben a hónapban éppen halottak napjára esett, de ez sem tántorította el az érdeklődőket, nézelődőket.

A Miskolci Régiségvásár látogatói kellemes őszi időben sétálgathattak

Fotó: Galambos Eszter

Az időjárás is kedvezett a programnak, hiszen majdnem 15 fokot mutatott a hőmérő.

A Miskolci Régiségvásár forgatagában ott voltak a múlt emléktárgyai

Az árusok most is nagyrészt antik bútorokkal, porcelánokkal, könyvekkel és retró ritkaságokkal készültek, amik talán egy kicsit az elhunyt szeretteikre is emlékeztette a standok között sétálókat.

Fotó: Vajda János

Voltak természetesen olyan látogatók akik kifejezett céllal érkeztek a vásári forgatagba.

Sárközi Enikő kisfiával Kelvinnel érkezett, hiszen a kisfiú régi vágya egy karikás ostor. Hosszas keresgélés után rá is találtak a megfelelőre, amit a kisfiú nagyon ügyesen lealkudott.

Régen vágyott már erre a fiam, ezért felkerekedtünk és szerencsére találtunk is egyet, mindösszesen ötezer forintért, de Kelvinnek négyezerért sikerült megszereznie. Már csak a használatát kell majd megtanulnia, amit a nagypapája fog megmutatni neki

– mondta el kérdésünkre Enikő, majd hozzátette, hogy egy sakk-készletet is szerettek volna vásárolni, hiszen a kisfiával egyre gyakrabban játsszák ezt a játékot, ez egyelőre azonban nem jött össze.