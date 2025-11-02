november 2., vasárnap

Ennyi embert rég látott Miskolc belvárosa! A novemberi régiségvásár tömegeket vonzott - képek, videó

Címkék#ünnep#boon video#Miskolci Régiségvásár#emléktárgy#tömeg

Annyi ember fordult meg november első vasárnapján Miskolc sétálóutcáján, mintha nem lenne holnap. A Miskolci Régiségvásár népszerűsége töretlen.

Galambos Eszter
Megtelt a belváros emberekkel november 2-án vasárnap

Megtelt a belváros emberekkel november 2-án vasárnap

Fotó: Vajda János

A Miskolci Régiségvásár ebben a hónapban éppen halottak napjára esett, de ez sem tántorította el az érdeklődőket, nézelődőket. 

Miskolci Régiségvásár
A Miskolci Régiségvásár látogatói kellemes őszi időben sétálgathattak 
Fotó: Galambos Eszter 

Az időjárás is kedvezett a programnak, hiszen majdnem 15 fokot mutatott a hőmérő.

A Miskolci Régiségvásár forgatagában ott voltak a múlt emléktárgyai

Az árusok most is nagyrészt antik bútorokkal, porcelánokkal, könyvekkel és retró ritkaságokkal készültek, amik talán egy kicsit az elhunyt szeretteikre is emlékeztette a standok között sétálókat.

Miskolci Régiségvásár
A forgatagban ott voltak a múlt emlékei 
Fotó: Vajda János 

Voltak természetesen olyan látogatók akik kifejezett céllal érkeztek a vásári forgatagba.

Sárközi Enikő kisfiával Kelvinnel érkezett, hiszen a kisfiú régi vágya egy karikás ostor. Hosszas keresgélés után rá is találtak a megfelelőre, amit a kisfiú nagyon ügyesen lealkudott.

Régen vágyott már erre a fiam, ezért felkerekedtünk és szerencsére találtunk is egyet, mindösszesen ötezer forintért, de Kelvinnek négyezerért sikerült megszereznie. Már csak a használatát kell majd megtanulnia, amit a nagypapája fog megmutatni neki

– mondta el kérdésünkre Enikő, majd hozzátette, hogy egy sakk-készletet is szerettek volna vásárolni, hiszen a kisfiával egyre gyakrabban játsszák ezt a játékot, ez egyelőre azonban nem jött össze. 

Novemberi régiségvásár Miskolcon

Fotók: Vajda János

Molnár Ferencné férjével nézelődött régi angol falra akasztható porcelántányért keresve.

Ez egy négy részből álló sorozat, ami az évszakokat ábrázolja. A falamra kitettem már ebből hármat, de a tavasz sajnos még hiányzik. Jó ideje kutatom ezt az érdekességet, sajnos még nem találtam rá, de nem adom fel 

– árulta el a nagymama, aki szinte minden hónapban megfordul a főutcán, régi kincsek után kutatva.

Grincsre és Télapóra is egyre nagyobb a kereslet

Igaz, hogy még csak most kezdődött november, de az ünnepekre sosem lehet elég korán elkezdeni készülődni. Az árusok is így gondolták, hiszen szép számban találhattak a járókelők karácsonyi díszeket, adventi koszorúkat a forgatagban. 

Miskolci Régiségvásár
Akár az adventi koszorút is beszerezhette aki szerette volna
Fotó: Galambos Eszter 

Az egyik legkülönlegesebb az a gyermek nagyságú ünnepeket idéző Mikulás volt, ami már messzire kitűnt a tömegből. „Gazdája” Hámori László büszkén mesélt az élethű dekorációról.

Miskolci Régiségvásár
Hámori László büszkén mesél az élethű dekorációról
Fotó: Vajda János 

A feleségem nyugdíjas óvónő és még mindig érez magában rengeteg kreativitást, így saját kezűleg, saját ötletei alapján készíti el ezeket a figurákat. Nemcsak Mikulásokat hanem Grincseket is. Az utóbbinak olyan nagy a népszerűsége, hogy egy budapesti vásárlónk már hármat is vitt belőle és most rendelte meg a negyediket 

– mesélte el érdeklődésünkre László.

Különleges élmény minden hónapban

Igazán különleges élményben volt tehát része annak, aki november 2-án vasárnap Miskolcon járt és a decemberi vásárt sem érdemes kihagyni, ahol talán az igazi Mikulással is összefuthatunk, hiszen december 7-én vasárnap lesz. 

 

