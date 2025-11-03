november 3., hétfő

Nemzetközi siker!

1 órája

A Miskolci Bartók Béla Zene- és Táncművészeti Szakgimnázium diákja lett dobogós helyezett külföldön

Csodásan indult a november a tánc tagozaton. A Miskolci Bartók Szakgimnázium modern táncos növendékük sikerét ünnepli.

Mester és tanítványa együtt örülnek a sikernek

Forrás: Miskolci Bartók Szakgimnázium facebook

A Miskolci Bartók Szakgimnázium táncos növendéke Mencsik Luca Sára kortárs kategóriában harmadik helyezett lett.

Miskolci Bartók Szakgimnázium
Forrás: Miskolci Bartók Szakgimnázium facebook 

A posztból az is megtudjuk, hogy nemzetközi sikerét a Bolognai Balettversenyen érte el és két ösztöndíjat is neki ítélt a zsűri.

Miskolci Bartók Szakgimnázium tanárának is köszönetet mondanak

A szívhez szóló poszt így hangzik:

Csodásan indul a november!

Nemzetközi siker a Bartók tánc tagozatán!

A Bolognai Balettversenyen

Mencsik Luca Sára, modern táncos növendékünk

kortárs kategóriában 3. helyezett lett

és két ösztöndíjat is neki ítélt a zsűri.

Szívből gratulálunk Lucának

és tanárának Kocsis Andrea tanárnőnek!

 

 

