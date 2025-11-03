1 órája
A Miskolci Bartók Béla Zene- és Táncművészeti Szakgimnázium diákja lett dobogós helyezett külföldön
Csodásan indult a november a tánc tagozaton. A Miskolci Bartók Szakgimnázium modern táncos növendékük sikerét ünnepli.
Mester és tanítványa együtt örülnek a sikernek
Forrás: Miskolci Bartók Szakgimnázium facebook
A Miskolci Bartók Szakgimnázium táncos növendéke Mencsik Luca Sára kortárs kategóriában harmadik helyezett lett.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
A posztból az is megtudjuk, hogy nemzetközi sikerét a Bolognai Balettversenyen érte el és két ösztöndíjat is neki ítélt a zsűri.
Miskolci Bartók Szakgimnázium tanárának is köszönetet mondanak
A szívhez szóló poszt így hangzik:
Csodásan indul a november!
Nemzetközi siker a Bartók tánc tagozatán!
A Bolognai Balettversenyen
Mencsik Luca Sára, modern táncos növendékünk
kortárs kategóriában 3. helyezett lett
és két ösztöndíjat is neki ítélt a zsűri.
Szívből gratulálunk Lucának
és tanárának Kocsis Andrea tanárnőnek!