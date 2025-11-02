1 órája
Hétfőtől megszűnik egy buszjárat Miskolcon
A hideg téli idő beálltával november 3-tól megszűnik a kedvelt autóbuszjárat. A Miskolci Állatkert és Kultúrpark és Felső-Majláth között közlekedő autóbuszjárat, téli szünetet tart.
A Miskolci Állatkert továbbra is várja látogatóit
A Miskolci Állatkert és Kultúrpark megközelítésére alkalmas buszjárat egyelőre nem lesz igénybe vehető.
A téli hideg idő beálltával 2025. november 3-tól, hétfőtől szünetel, előreláthatóan jövő év március végéig.
A Miskolci Állatkert és Kultúrparkhoz tartó járatot megrendelni sem lehet
Az üzemszünet ideje alatt nincs lehetőség a ZOO járatok közlekedésének megrendelésére. Az MVK Zrt. kéri mindenki szíves megértését.
