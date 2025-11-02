november 2., vasárnap

Hétfőtől megszűnik egy buszjárat Miskolcon

Címkék#MVK Zrt#Miskolci Állatkert és Kultúrpark#autóbuszjárat#Felső-Majláth#Miskolc

A hideg téli idő beálltával november 3-tól megszűnik a kedvelt autóbuszjárat. A Miskolci Állatkert és Kultúrpark és Felső-Majláth között közlekedő autóbuszjárat, téli szünetet tart.

Boon.hu
Hétfőtől megszűnik egy buszjárat Miskolcon

A Miskolci Állatkert továbbra is várja látogatóit

Forrás: Facebook/Miskolci Állatkert

A Miskolci Állatkert és Kultúrpark megközelítésére alkalmas buszjárat egyelőre nem lesz igénybe vehető. 

Miskolci Állatkert
A Miskolci Állatkert és Kultúrparkhoz tartó járatot egyelőre megrendelni sem lehet
Fotó: Juhasz Balázs

A téli hideg idő beálltával 2025. november 3-tól, hétfőtől szünetel, előreláthatóan jövő év március végéig.

A Miskolci Állatkert és Kultúrparkhoz tartó járatot megrendelni sem lehet

Az üzemszünet ideje alatt nincs lehetőség a ZOO járatok közlekedésének megrendelésére. Az MVK Zrt. kéri mindenki szíves megértését.

 

