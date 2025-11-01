30 perce
A zsidó áldozatokra emlékeztek Létrás-tetőn - képpel
Az 1944-ben Létrás-tetőn meggyilkolt zsidó áldozatokra emlékeztek november 1-én szombaton. Miskolc város vezetői is tiszteletüket tették a tavaly kialakított emlékhelynél.
Tavaly 2024-ben avatták fel az emlékhelyet
Forrás: Facebook / Tóth-Szántai József
Miskolc város polgármestere, Tóth-Szántai József közösség oldalán a következő mondatokkal idézte fel az eseményeket.
Létrás-tetőn 135 zsidó honfitársunkat – férfiakat, nőket és gyerekeket – mészárolták le a német SS katonái 1944-ben. Ma főhajtással és koszorúval emlékeztünk rájuk. Emlékük ma is köztünk él nemcsak a kőbe vésett csillagban, hanem városunk, Miskolc lelkiismeretében is. Nem elég csak emlékezni: méltóképpen akkor tisztelhetjük a holokauszt áldozatait, ha nem hagyjuk, hogy újra megtörténjen
- hangsúlyozta a polgármester
Miskolc szervezetei alakították ki az emlékhelyet
A tavalyi évben a Holokauszt 80 Emlékév adott apropót arra, hogy egy holokauszt emlékhelyet alakítsanak ki városunk vonzáskörzetében, Létrás-tetőn. A kezdeményezést a Hit Gyülekezete Miskolc, a Miskolci Örmény Nemzetiségi Önkormányzat és a Forrásvíz Kulturális Alapítvány karolta fel, mivel akkor éppen nyolcvan éve múlt annak, hogy 1944. október-novemberében tömeggyilkosságokat követtek el ezen a helyen.
