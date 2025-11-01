A zsidó áldozatokra emlékeztek Létrás-tetőn - képpel

Miskolc szervezetei alakították ki az emlékhelyet

A tavalyi évben a Holokauszt 80 Emlékév adott apropót arra, hogy egy holokauszt emlékhelyet alakítsanak ki városunk vonzáskörzetében, Létrás-tetőn. A kezdeményezést a Hit Gyülekezete Miskolc, a Miskolci Örmény Nemzetiségi Önkormányzat és a Forrásvíz Kulturális Alapítvány karolta fel, mivel akkor éppen nyolcvan éve múlt annak, hogy 1944. október-novemberében tömeggyilkosságokat követtek el ezen a helyen.