november 2., vasárnap

Achilles névnap

15°
+17
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi közélet

48 perce

Igazi tündérmese bontakozott ki egy bevásárlásból Miskolcon

Címkék#facebook#tündérmese#történet#szerelem#Miskolc

Néha elég egy mosoly ahhoz, hogy minden megváltozzon. A miskolci férfi bejegyzése először csak egy romantikus keresésnek indult, végül valóságos modern tündérmesévé vált.

Igazi tündérmese bontakozott ki egy bevásárlásból Miskolcon

Vásárlás közben talált rá a szerelemre Miskolcon egy férfi (A kép illusztráció)

Fotó: Balogh Attila

Egy férfi Facebook-posztja pillanatok alatt meghódította a közösségi médiát: bejegyzésben mesélt arról, hogyan figyelt fel egy elbűvölő hölgyre a miskolci Tescoban, aki a pénztárnál önzetlenül segített egy idős néninek.

A miskolci Tecoba ment vásárolni a férfi, amikor megpillantotta a boltban a hölgyet, aki azonnal elvarázsolta.
A miskolci Tecoba ment vásárolni a férfi, amikor megpillantotta a boltban a hölgyet, aki azonnal elvarázsolta.
(A kép illusztráció)
Forrás: illusztráció / MW-archív

Miskolcon születő szerelem a Tesconál

A férfi már akkor megérezte, hogy valami különleges történik. „Már akkor megfogott benned minden, pedig te azt sem tudtad, hogy figyellek” – írta.
Később, a parkolóban a sors ismét egymás mellé sodorta őket: a nő a kocsijában felszabadultan énekelt, ő pedig csak nézte, „mint egy kisgyerek a csodát”. A romantikus pillanat azonban nem tartott sokáig – egy busz mögé beszorulva elveszítette szem elől a nőt.

Nem hagyta annyiban: megírta a történetet egy miskolci Facebook-csoportban, és kérte az adminokat, hogy engedjék kimenni a posztot, mert „nagyon fontos neki”.

És a csoda megtörtént.

Igazi tündérmese: rátalált az áhított hölgyre

A poszt villámgyorsan terjedt, több százan drukkoltak a férfinak, és – ahogy később írta – a hölgy is tudomást szerzett róla, miután ismerősei megmutatták neki a bejegyzést.

A hölgynek több ismerőse megkeresett engem is, és őt is, amikor meglátták a posztot

 – írta a frissített bejegyzésben.

A férfi nem győzött hálálkodni a rengeteg biztatásért és segítségért:

Soha ne adjátok fel, hogy léteznek még igazi NŐ-k. Léteznek. A női megérzésekre mondják, hogy jók, de most az én férfi megérzésem telitalálat volt.

Végül tréfásan hozzátette:

„Még szerencse, hogy a rendszáma alapján nem találtam meg, mert most lenne konkurenciám rendesen.”

A történet nemcsak romantikus, hanem reményt adó is: egyetlen figyelmes pillanat, egy mosoly és egy őszinte bejegyzés elég volt ahhoz, hogy két ember útja újra találkozzon.

Mert ahogy a férfi is írta:
„Véletlenek nincsenek.”


Google News A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu