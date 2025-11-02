48 perce
Igazi tündérmese bontakozott ki egy bevásárlásból Miskolcon
Néha elég egy mosoly ahhoz, hogy minden megváltozzon. A miskolci férfi bejegyzése először csak egy romantikus keresésnek indult, végül valóságos modern tündérmesévé vált.
Vásárlás közben talált rá a szerelemre Miskolcon egy férfi (A kép illusztráció)
Fotó: Balogh Attila
Egy férfi Facebook-posztja pillanatok alatt meghódította a közösségi médiát: bejegyzésben mesélt arról, hogyan figyelt fel egy elbűvölő hölgyre a miskolci Tescoban, aki a pénztárnál önzetlenül segített egy idős néninek.
Miskolcon születő szerelem a Tesconál
A férfi már akkor megérezte, hogy valami különleges történik. „Már akkor megfogott benned minden, pedig te azt sem tudtad, hogy figyellek” – írta.
Később, a parkolóban a sors ismét egymás mellé sodorta őket: a nő a kocsijában felszabadultan énekelt, ő pedig csak nézte, „mint egy kisgyerek a csodát”. A romantikus pillanat azonban nem tartott sokáig – egy busz mögé beszorulva elveszítette szem elől a nőt.
Nem hagyta annyiban: megírta a történetet egy miskolci Facebook-csoportban, és kérte az adminokat, hogy engedjék kimenni a posztot, mert „nagyon fontos neki”.
És a csoda megtörtént.
Igazi tündérmese: rátalált az áhított hölgyre
A poszt villámgyorsan terjedt, több százan drukkoltak a férfinak, és – ahogy később írta – a hölgy is tudomást szerzett róla, miután ismerősei megmutatták neki a bejegyzést.
A hölgynek több ismerőse megkeresett engem is, és őt is, amikor meglátták a posztot
– írta a frissített bejegyzésben.
A férfi nem győzött hálálkodni a rengeteg biztatásért és segítségért:
Soha ne adjátok fel, hogy léteznek még igazi NŐ-k. Léteznek. A női megérzésekre mondják, hogy jók, de most az én férfi megérzésem telitalálat volt.
Végül tréfásan hozzátette:
„Még szerencse, hogy a rendszáma alapján nem találtam meg, mert most lenne konkurenciám rendesen.”
A történet nemcsak romantikus, hanem reményt adó is: egyetlen figyelmes pillanat, egy mosoly és egy őszinte bejegyzés elég volt ahhoz, hogy két ember útja újra találkozzon.
Mert ahogy a férfi is írta:
„Véletlenek nincsenek.”
