Igazi tündérmese bontakozott ki egy bevásárlásból Miskolcon

Egy férfi Facebook-posztja pillanatok alatt meghódította a közösségi médiát: bejegyzésben mesélt arról, hogyan figyelt fel egy elbűvölő hölgyre a miskolci Tescoban, aki a pénztárnál önzetlenül segített egy idős néninek.

A miskolci Tecoba ment vásárolni a férfi, amikor megpillantotta a boltban a hölgyet, aki azonnal elvarázsolta.

(A kép illusztráció)

Forrás: illusztráció / MW-archív

Miskolcon születő szerelem a Tesconál

A férfi már akkor megérezte, hogy valami különleges történik. „Már akkor megfogott benned minden, pedig te azt sem tudtad, hogy figyellek” – írta.

Később, a parkolóban a sors ismét egymás mellé sodorta őket: a nő a kocsijában felszabadultan énekelt, ő pedig csak nézte, „mint egy kisgyerek a csodát”. A romantikus pillanat azonban nem tartott sokáig – egy busz mögé beszorulva elveszítette szem elől a nőt.

Nem hagyta annyiban: megírta a történetet egy miskolci Facebook-csoportban, és kérte az adminokat, hogy engedjék kimenni a posztot, mert „nagyon fontos neki”.

És a csoda megtörtént.

Igazi tündérmese: rátalált az áhított hölgyre

A poszt villámgyorsan terjedt, több százan drukkoltak a férfinak, és – ahogy később írta – a hölgy is tudomást szerzett róla, miután ismerősei megmutatták neki a bejegyzést.

A hölgynek több ismerőse megkeresett engem is, és őt is, amikor meglátták a posztot

– írta a frissített bejegyzésben.

A férfi nem győzött hálálkodni a rengeteg biztatásért és segítségért:

Soha ne adjátok fel, hogy léteznek még igazi NŐ-k. Léteznek. A női megérzésekre mondják, hogy jók, de most az én férfi megérzésem telitalálat volt.

Végül tréfásan hozzátette:

„Még szerencse, hogy a rendszáma alapján nem találtam meg, mert most lenne konkurenciám rendesen.”

A történet nemcsak romantikus, hanem reményt adó is: egyetlen figyelmes pillanat, egy mosoly és egy őszinte bejegyzés elég volt ahhoz, hogy két ember útja újra találkozzon.

Mert ahogy a férfi is írta:

„Véletlenek nincsenek.”



