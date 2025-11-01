Mindenszentek
35 perce
Miskolc néhai polgármestereire emlékezett Tóth-Szántai József
November elsején lerótta kegyeletét a néhai polgármesterek sírjainál.
Forrás: Tóth-Szántai József/Facebook
Miskolc polgármestere, Tóth-Szántai József Miskolc néhai polgármestereire emlékezett mindenszentek napján.
🕯️Mindenszentek napja alkalmából leróttam kegyeletemet Miskolc néhai polgármestereinek sírjánál, emlékezve mindazokra, akik már nem lehetnek velünk.
Gyújtsunk ma gyertyát elhunyt szeretteink emlékére, akik örökre a szívünkben élnek! 🖤
– írta a bejegyzéshez.
Miskolc néhai polgármestereire emlékezett Tóth-Szántai József november 1-jénFotók: Tóth-Szántai József/Facebook
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre