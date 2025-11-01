november 1., szombat

Miskolc néhai polgármestereire emlékezett Tóth-Szántai József

November elsején lerótta kegyeletét a néhai polgármesterek sírjainál.

Miskolc néhai polgármestereire emlékezett Tóth-Szántai József

Forrás: Tóth-Szántai József/Facebook

Miskolc polgármestere, Tóth-Szántai József Miskolc néhai polgármestereire emlékezett mindenszentek napján.

Miskolc néhai polgármestereire emlékezett Tóth-Szántai József
Forrás: Tóth-Szántai József/Facebook

🕯️Mindenszentek napja alkalmából leróttam kegyeletemet Miskolc néhai polgármestereinek sírjánál, emlékezve mindazokra, akik már nem lehetnek velünk.

Gyújtsunk ma gyertyát elhunyt szeretteink emlékére, akik örökre a szívünkben élnek!  🖤

– írta a bejegyzéshez.

Miskolc néhai polgármestereire emlékezett Tóth-Szántai József november 1-jén

Fotók: Tóth-Szántai József/Facebook

 

