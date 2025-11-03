november 3., hétfő

Helyi közélet

1 órája

A Séfek séfe sztárja Miskolcon nyit új éttermet, és ez még csak a kezdet!

Címkék#eltűnt#gasztrokaland#séfek séfe

Ferencz Szabolcs, a Séfek séfe korábbi versenyzője új bisztrót nyit a legendás Sing Sing helyén. Miskolc ezzel ismét megmutatja, hogy gasztronómiai fronton is képes megújulni.

Boon.hu

Borsodban sosem unalmas az élet, a mögöttünk lévő hét is bővelkedett fordulatokban. Új étterem nyílik Miskolcon, különös fények villantak fel az égen, elhagyatott helyekről készültek hátborzongató képek, miközben egy népszerű üzlet hirtelen bezárt. Közben tragikus hírek is érkeztek, és a tél is lassan, de biztosan kopogtat. Ha lemaradt a legfontosabb hírekről, olvassa el a múlt hét legnépszerűbb cikkeit.

miskolc, séfek séfe, bisztró, étterem
A Séfek séfe egykori versenyzője Miskolcon, a Kisavason nyit új helyet
Forrás: TV2/Séfek séfe

Gasztrokaland a Sing Sing helyén: Miskolc új bisztrója készül a nyitásra

Ferencz Szabolcs séf, akit a tévénézők a Séfek séfe című műsorból ismerhetnek, novemberben új bisztrót nyit Miskolcon. A Kisavason, a legendás Sing Sing klub egykori épületében kel új életre a város új gasztronómiai projektje. A séf szerint a siker kulcsa nem a túlzásban, hanem az egyszerűségben és az őszinteségben rejlik. Célja, hogy olyan helyet hozzon létre, ahol a vendégek nemcsak jól laknak, hanem otthon is érzik magukat. További részleteket olvashat az alábbi cikkben.

Borsod sötétebb oldalát mutatják az elhagyatott helyek

Akik a kalandosabb felfedezéseket kedvelik, azoknak is tartogat újdonságot Borsod. Az urbex – vagyis az elhagyatott helyek felfedezésének – szerelmesei a boon.hu cikkének köszönhetően Miskolc és környékének legrejtettebb zugait járhatták be virtuálisan. És mintha sosem fogynának el az elhagyatott helyek, még a régi lélegeztetőgép is ott van Miskolc egyik legszörnyűbb helyén.

Ufókat láttak Borsodban? Rejtélyes fények lepték el az eget

Több borsodi településről rejtélyes fényjelenséget észleltek. A lakosok közül többen is lefotózták a különös, mozgó fényeket, amelyekről azonnal beindultak a találgatások. Egyesek drónokra, mások katonai gépekre, sokan pedig ufókra tippeltek. Olvassa el a részleteket alábbi cikkünkben.

Bezárt egy nagy üzlet a Szinvaparkban

Sokan először csak újabb akciónak hitték, amikor a Szinvapark egyik legnagyobb üzletében megjelentek a „kiárusítás” táblák. Ám rövid időn belül kiderült, hogy ez nem reklámfogás, hanem valóban bezárt az egyik legnagyobb üzlet. Hogy melyik? Megtudhatja alábbi cikkünkből.

Nemcsak elhagyatott, hanem luxus ingatlanokról is szóltak a hírek

Nemcsak az elhagyatott épületek, hanem a fényűző villák és kastélyok is sokakat érdekeltek a héten. Kiderült ugyanis, hol található Borsod legdrágább háza, ami egy olyan ingatlan, amelynek ára messze meghaladja az országos átlagot. 

Gyász és megrendülés 

Szomorú híreket is megosztottunk. Buday Péter, az Északerdő Zrt. Hegyközi Erdészeti Igazgatóságának vezetője tragikus hirtelenséggel elhunyt, nem sokkal azután, hogy kitüntetést kapott a Göbös-majorban tartott Országos Vadásznapon.

Búcsút kellett venni egy szeretett falusi tanítónőtől is, aki évtizedeken át nevelte és tanította a gyerekeket.

Közeleg a tél: a La Niña hozhatja meg az első nagy havazást?

A meteorológusok szerint a La Niña jelenség ismét hatással lesz Európa időjárására. A legfrissebb modellek alapján már decemberben megérkezhet az igazi tél, és jó esély mutatkozik arra, hogy fehér karácsonyunk legyen. A szakértők szerint az idei tél a megszokottnál havasabb és hidegebb lehet, így Miskolcon és környékén is érdemes előkészíteni a hólapátokat és a melegebb kabátokat. Hogy mikortól? Olvassa el!

Ha még tél előtt megszabadulna autójától, hoztunk néhány tippet

Mindannyian láthattunk már különböző oldalakon megjelenő hirdetéseket, amik inkább elriasztják, nem vonzzák a vevőket. Összegyűjtöttük, mik a használt autó hirdetések legnagyobb hibái, érdemes elolvasni!

Egy drámai eltűnés borzolja a kedélyeket

Az idő fogy, de a reményt még nem adták fel, hogy élve találják meg Csetényi Németh Éva Ilonát. Az eltűnt nő felkutatása lassan 48 órája tart. Több cikkben is beszámoltunk az esetről.

