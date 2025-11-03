A Séfek séfe sztárja Miskolcon nyit új éttermet, és ez még csak a kezdet!

Borsodban sosem unalmas az élet, a mögöttünk lévő hét is bővelkedett fordulatokban. Új étterem nyílik Miskolcon, különös fények villantak fel az égen, elhagyatott helyekről készültek hátborzongató képek, miközben egy népszerű üzlet hirtelen bezárt. Közben tragikus hírek is érkeztek, és a tél is lassan, de biztosan kopogtat. Ha lemaradt a legfontosabb hírekről, olvassa el a múlt hét legnépszerűbb cikkeit.

A Séfek séfe egykori versenyzője Miskolcon, a Kisavason nyit új helyet

Forrás: TV2/Séfek séfe

Gasztrokaland a Sing Sing helyén: Miskolc új bisztrója készül a nyitásra

Ferencz Szabolcs séf, akit a tévénézők a Séfek séfe című műsorból ismerhetnek, novemberben új bisztrót nyit Miskolcon. A Kisavason, a legendás Sing Sing klub egykori épületében kel új életre a város új gasztronómiai projektje. A séf szerint a siker kulcsa nem a túlzásban, hanem az egyszerűségben és az őszinteségben rejlik. Célja, hogy olyan helyet hozzon létre, ahol a vendégek nemcsak jól laknak, hanem otthon is érzik magukat. További részleteket olvashat az alábbi cikkben.