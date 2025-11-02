november 2., vasárnap

Achilles névnap

16°
+17
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Modern Gyárak Éjszakája

53 perce

Mindig is szerette volna látni, hova kerül az automatákból a sok palack? Most beleshet a kulisszák mögé!

Címkék#MiReHu#REpont#Miskolc

Miskolcon kiderül, mi történik a szelektív hulladékkal. A Modern Gyárak Éjszakáján a miskolci MiReHu Nonprofit Kft. megnyitja kapuit a nagyközönség előtt. A látogatók most testközelből láthatják, hogyan működik a szelektív hulladékválogatás csúcstechnológiás rendszere, és végre választ kaphatnak arra is, igaz-e, hogy „úgyis összeöntik” a szétválogatott hulladékot.

Boon.hu
Mindig is szerette volna látni, hova kerül az automatákból a sok palack? Most beleshet a kulisszák mögé!

Élőben láthatja, hogyan válogatnak a gépek

Forrás: MiReHu

A MiReHu Nonprofit Kft. miskolci hulladékválogató üzeme évente mintegy 15 ezer tonna szelektíven gyűjtött csomagolási hulladékot dolgoz fel. A Modern Gyárak Éjszakája programsorozathoz csatlakozva most először betekintést engednek a kulisszák mögé. A látogatók megtudhatják, hogyan választják szét az anyagokat, milyen technológiai megoldások biztosítják a hatékonyságot, és miként lesz a PET-palackból újrahasznosítható alapanyag.

mirehu,miskolc, modern gyárak éjszakája
A MiReHu betekintést enged a kulisszák mögé a Modern Gyárak Éjszakáján
Forrás: MiREHu

Robotok, szenzorok és precizitás: így működik a MiReHu válogatósora

A miskolci válogatóműben a technológiaé a főszerep. A telephelyre érkező szelektív hulladék – köztük a REpont automatákból begyűjtött, betétdíjas DRS-áram – teljesen gépesített feldolgozási láncon halad végig. A ballisztikus, mágneses és örvényáramú leválasztók az anyag típusát, míg az optikai rendszerek a színt és átlátszóságot is felismerik. A végén a bálázógép tömöríti a szétválogatott anyagokat, előkészítve az újrahasznosításra. Mindehhez minimális emberi beavatkozás szükséges: a humán erőforrás leginkább az utóválogató kabinban dolgozik, ahol a szakemberek a tisztaságot ellenőrzik. A precíziós technológia nemcsak gyors, hanem megbízható is – az új rendszer szinte teljesen kizárja a hibás válogatást.

Úgyis összeöntik? Most saját szemével láthatja, hogy nem!

A Modern Gyárak Éjszakája programsorozat célja, hogy a lakosság közelebb kerüljön az ipari és technológiai fejlesztések világához. 

A MiReHu Nonprofit Kft. miskolci üzemének megnyitása különösen aktuális, hiszen a szelektív hulladékgyűjtés körül számos tévhit kering. A leggyakoribb,hogy a gondosan különválogatott hulladékot végül úgyis összeöntik. A nyílt nap pontosan ezt a mítoszt kívánja megdönteni. A látogatók végigkövethetik, hogyan halad a PET-palack, az alumíniumdoboz vagy épp a papírcsomagolás a szortírozó szalagon, hogyan választják szét a gépek az anyagokat, és mi történik a bálázott frakciókkal. Aki eddig kételkedett a szelektív gyűjtés értelmében, most saját szemével láthatja, mennyi munka és technológia áll a hulladék új életre keltése mögött.

A MiReHu szakemberei abban bíznak, hogy az esemény hatására egyre többen gondolják majd újra a hulladékhoz való viszonyukat, és tudatosabban, lelkesebben válogatják majd otthon a csomagolásokat.

Google News A legfrissebb hírekért kövessen minket a Boon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu