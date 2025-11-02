Mindig is szerette volna látni, hova kerül az automatákból a sok palack? Most beleshet a kulisszák mögé!

A MiReHu Nonprofit Kft. miskolci hulladékválogató üzeme évente mintegy 15 ezer tonna szelektíven gyűjtött csomagolási hulladékot dolgoz fel. A Modern Gyárak Éjszakája programsorozathoz csatlakozva most először betekintést engednek a kulisszák mögé. A látogatók megtudhatják, hogyan választják szét az anyagokat, milyen technológiai megoldások biztosítják a hatékonyságot, és miként lesz a PET-palackból újrahasznosítható alapanyag.

A MiReHu betekintést enged a kulisszák mögé a Modern Gyárak Éjszakáján

Forrás: MiREHu

Robotok, szenzorok és precizitás: így működik a MiReHu válogatósora

A miskolci válogatóműben a technológiaé a főszerep. A telephelyre érkező szelektív hulladék – köztük a REpont automatákból begyűjtött, betétdíjas DRS-áram – teljesen gépesített feldolgozási láncon halad végig. A ballisztikus, mágneses és örvényáramú leválasztók az anyag típusát, míg az optikai rendszerek a színt és átlátszóságot is felismerik. A végén a bálázógép tömöríti a szétválogatott anyagokat, előkészítve az újrahasznosításra. Mindehhez minimális emberi beavatkozás szükséges: a humán erőforrás leginkább az utóválogató kabinban dolgozik, ahol a szakemberek a tisztaságot ellenőrzik. A precíziós technológia nemcsak gyors, hanem megbízható is – az új rendszer szinte teljesen kizárja a hibás válogatást.

Úgyis összeöntik? Most saját szemével láthatja, hogy nem!

A Modern Gyárak Éjszakája programsorozat célja, hogy a lakosság közelebb kerüljön az ipari és technológiai fejlesztések világához.

A MiReHu Nonprofit Kft. miskolci üzemének megnyitása különösen aktuális, hiszen a szelektív hulladékgyűjtés körül számos tévhit kering. A leggyakoribb,hogy a gondosan különválogatott hulladékot végül úgyis összeöntik. A nyílt nap pontosan ezt a mítoszt kívánja megdönteni. A látogatók végigkövethetik, hogyan halad a PET-palack, az alumíniumdoboz vagy épp a papírcsomagolás a szortírozó szalagon, hogyan választják szét a gépek az anyagokat, és mi történik a bálázott frakciókkal. Aki eddig kételkedett a szelektív gyűjtés értelmében, most saját szemével láthatja, mennyi munka és technológia áll a hulladék új életre keltése mögött.

A MiReHu szakemberei abban bíznak, hogy az esemény hatására egyre többen gondolják majd újra a hulladékhoz való viszonyukat, és tudatosabban, lelkesebben válogatják majd otthon a csomagolásokat.

A legfrissebb hírekért kövessen minket a Boon.hu Google News oldalán is!