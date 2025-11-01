2 órája
Égig érnek a miskolci temetőben az emlékezés fényei (fotók, videó)
November 1-je mindenszentek ünnepe a keresztény világban. Mindenszentek a katolikus egyházban az összes üdvözült lélek emléknapja. Az ilyenkor meggyújtott gyertya fénye, az örök világosságot jelképezi.
Mindenszentek ünnepén a miskolci temetők is megtelnek emberekkel.
A síroknál mécses gyújtásával és az emlékezés virágainak elhelyezésével idézik fel a családtagok az elhunyt szeretteikkel együtt töltött perceket, átélt emlékeket. A síroknál lobogó gyertyák és mécsesek lángjának köszönhetően sötétedés után még napokig fényárban úsznak majd a temetők. Szemet gyönyörködtető látványba borítva az elhunytak nyughelyét.
Mécsesekkel és virágokkal emlékezünk szeretteinkre mindenszentekkor - képek, videó
Mindenszentek után a halottak napja jön
A halottak napja és a mindenszentek két egymáshoz közel álló, gazdag hagyományokkal és történettel rendelkező ünnep a nyugati kultúrában, a keresztény hagyományban. Mindenszentek napján azokra a lelkekre gondolunk, akik már elnyerték az üdvösséget, míg halottak napján azokért imádkozunk, akik még úton vannak a menny felé. Mindenszentek a hála, a halottak napja pedig a közbenjárás és a megemlékezés ideje. A keresztény hagyomány szerint e kettő együtt fejezi ki a földi, a szenvedő és a mennyei egyház egységét, az élők, az elhunytak és az üdvözült lelkek közösségét.
Gyertyafények a temetőben mindenszentek estéjénFotók: Vajda János
