Égig érnek a miskolci temetőben az emlékezés fényei (fotók, videó)

Mindenszentek után a halottak napja jön

A halottak napja és a mindenszentek két egymáshoz közel álló, gazdag hagyományokkal és történettel rendelkező ünnep a nyugati kultúrában, a keresztény hagyományban. Mindenszentek napján azokra a lelkekre gondolunk, akik már elnyerték az üdvösséget, míg halottak napján azokért imádkozunk, akik még úton vannak a menny felé. Mindenszentek a hála, a halottak napja pedig a közbenjárás és a megemlékezés ideje. A keresztény hagyomány szerint e kettő együtt fejezi ki a földi, a szenvedő és a mennyei egyház egységét, az élők, az elhunytak és az üdvözült lelkek közösségét.