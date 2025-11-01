Ne indulj el úgy, hogy ezt nem tudod: járatmódosítások november 1-jén

Sűrített villamosok az 1-es vonalon

Tiszai pályaudvarról: 07:40–18:40 között 10 percenként

Felső-Majláthról: 08:20–19:10 között 10 percenként

Rásegítő járatok az autóbuszokon

34-es busz:

Avas kilátótól: 15:20, 16:20, 17:20, 18:20

Bodótetőtől: 15:57, 16:57, 17:57, 18:57

36-os busz:

Avas kilátótól: óránként 08:40–18:40

Repülőtér/Bosch-tól: 08:45–19:45 között óránként

54-es busz:

Repülőtér/Bosch-tól: 08:10–19:15 között meghatározott időpontokban

Felső-Majláthról: 07:55–18:10 között meghatározott időpontokban

Garázsmeneti járatok módosítása

1G, 12G, 35G viszonylatok menetrendje kisebb mértékben változik; egyes járatok pluszban indulnak, mások ezen a napon nem közlekednek.

Jegyvásárlás és pénztárak

November 1-jén az MVK pénztárai ünnepnapi nyitvatartással működnek, az Ügyfélszolgálati Iroda viszont zárva tart.

Jegyek és bérletek továbbra is elérhetők a jegyautomatáknál és mobiljegyes alkalmazásokban.

