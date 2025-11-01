november 1., szombat

Változás a közlekedésben

1 órája

Ne indulj el úgy, hogy ezt nem tudod: járatmódosítások november 1-jén

A villamosok napközben 10 percenként indulnak, több buszra pedig rásegítő járatok állnak forgalomba. November 1-jén, Mindenszentek napján a temetők környékén várható megnövekedett forgalom miatt módosított és sűrített menetrenddel közlekednek egyes miskolci villamos- és autóbuszjáratok.

Boon.hu

Mindenszentek napján, november 1-jén (szombaton) a miskolci villamosjáratok vasárnapi menetrend szerint, ám 07:40 és 19:10 között a megszokott 15 perc helyett 10 percenként közlekednek, így segítve a temetőkbe látogatókat - áll az MVK Zrt közleményében. Az autóbuszok alapvetően a szabad- és munkaszüneti napokra érvényes menetrend szerint közlekednek, azonban több vonalon lesznek eltérések.

mindenszentek napján
Mindenszentek napján érdemes tájékozódni a megváltozott menetrend miatt
 Forrás:  MW

Változások a buszjáratoknál mindenszentek napján

  • Az 1-es, 43-as és 53-as járatok az ünnepnapokra érvényes menetrend szerint közlekednek.
  • A 44-es, AU1-es és AU2-es járatok nem közlekednek.
  • A menetrendben aláhúzással jelölt 3-as, 7-es és 21-es járatok nem érintik az Auchan és a Lidl áruházat.
  • A temetőlátogatások miatt rásegítő járatok indulnak az 1V villamoson, valamint a 34-es, 36-os és 54-es buszokon.

Sűrített villamosok az 1-es vonalon

  • Tiszai pályaudvarról: 07:40–18:40 között 10 percenként
  • Felső-Majláthról: 08:20–19:10 között 10 percenként

Rásegítő járatok az autóbuszokon

34-es busz:

  • Avas kilátótól: 15:20, 16:20, 17:20, 18:20
  • Bodótetőtől: 15:57, 16:57, 17:57, 18:57

36-os busz:

  • Avas kilátótól: óránként 08:40–18:40
  • Repülőtér/Bosch-tól: 08:45–19:45 között óránként

54-es busz:

  • Repülőtér/Bosch-tól: 08:10–19:15 között meghatározott időpontokban
  • Felső-Majláthról: 07:55–18:10 között meghatározott időpontokban

Garázsmeneti járatok módosítása

1G, 12G, 35G viszonylatok menetrendje kisebb mértékben változik; egyes járatok pluszban indulnak, mások ezen a napon nem közlekednek.

Jegyvásárlás és pénztárak

November 1-jén az MVK pénztárai ünnepnapi nyitvatartással működnek, az Ügyfélszolgálati Iroda viszont zárva tart.
Jegyek és bérletek továbbra is elérhetők a jegyautomatáknál és mobiljegyes alkalmazásokban.

