Mindenszentek napján emiatt már biztosan nem kell aggódni Miskolcon – fontos tudnivalók a hosszú hétvégére

Október végén és november elején sokan indulnak útnak, hogy elhunyt szeretteik sírját meglátogassák, ezért a város több pontján változik a parkolási rend. A Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. tájékoztatása szerint mindenszentek napján, november 1-jén díjmentes lesz a parkolás minden, általuk üzemeltetett felszíni díjköteles várakozási területen.

Mindenszentek napján Miskolc temetőinél nem kell aggódni a parkolás miatt

Forrás: MW

Ugyanakkor fontos tudni, hogy a mélygarázsokban és parkolóházakban, mint az:

Európa téri,

a Patak utcai,

a Hősök terei, illetve

a Régiposta utcai parkoló

– a megszokott díjszabás marad érvényben.