Mindenszentek napján emiatt már biztosan nem kell aggódni Miskolcon – fontos tudnivalók a hosszú hétvégére
A város több pontján ingyenes parkolás várja az autósokat, a Miskolci Állatkert pedig halloweeni esttel készül a családoknak. Mindenszentek idején nemcsak a temetőlátogatások miatt lesz forgalmasabb Miskolc, hanem programokból sem lesz hiány.
Október végén és november elején sokan indulnak útnak, hogy elhunyt szeretteik sírját meglátogassák, ezért a város több pontján változik a parkolási rend. A Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. tájékoztatása szerint mindenszentek napján, november 1-jén díjmentes lesz a parkolás minden, általuk üzemeltetett felszíni díjköteles várakozási területen.
Ugyanakkor fontos tudni, hogy a mélygarázsokban és parkolóházakban, mint az:
- Európa téri,
- a Patak utcai,
- a Hősök terei, illetve
- a Régiposta utcai parkoló
– a megszokott díjszabás marad érvényben.
Mindenszentek után, halottak napján is lesz ingyenes parkolási lehetőség
A temetők környékén azonban több helyen is megkönnyítik a közlekedést: október 31. és november 2. között díjmentesen lehet parkolni többek között a Dankó Pista utcánál, a Tudomány és Technika Háza környékén, a Dusik Lajos sétányon, valamint a Pallós és a Jókai utcák környékén kialakított parkolóhelyeken.
A döntés célja, hogy a mindenszentek és halottak napja idején mindenki biztonságosabban és egyszerűbben látogathassa meg szerettei sírját, anélkül hogy a parkolási díjak miatt kellene aggódnia.
