Változik a parkolási rend

3 órája

Mindenszentek napján emiatt már biztosan nem kell aggódni Miskolcon – fontos tudnivalók a hosszú hétvégére

Címkék#Halottak Napja#mindenszentek#Miskolc#parkolási rend

A város több pontján ingyenes parkolás várja az autósokat, a Miskolci Állatkert pedig halloweeni esttel készül a családoknak. Mindenszentek idején nemcsak a temetőlátogatások miatt lesz forgalmasabb Miskolc, hanem programokból sem lesz hiány.

Boon.hu

Október végén és november elején sokan indulnak útnak, hogy elhunyt szeretteik sírját meglátogassák, ezért a város több pontján változik a parkolási rend. A Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. tájékoztatása szerint mindenszentek napján, november 1-jén díjmentes lesz a parkolás minden, általuk üzemeltetett felszíni díjköteles várakozási területen.

mindenszentek
Mindenszentek napján Miskolc temetőinél nem kell aggódni a parkolás miatt
 Forrás: MW

Ugyanakkor fontos tudni, hogy a mélygarázsokban és parkolóházakban, mint az: 

  • Európa téri, 
  • a Patak utcai, 
  • a Hősök terei, illetve 
  • a Régiposta utcai parkoló 

– a megszokott díjszabás marad érvényben.

Mindenszentek után, halottak napján is lesz ingyenes parkolási lehetőség

A temetők környékén azonban több helyen is megkönnyítik a közlekedést: október 31. és november 2. között díjmentesen lehet parkolni többek között a Dankó Pista utcánál, a Tudomány és Technika Háza környékén, a Dusik Lajos sétányon, valamint a Pallós és a Jókai utcák környékén kialakított parkolóhelyeken.
A döntés célja, hogy a mindenszentek és halottak napja idején mindenki biztonságosabban és egyszerűbben látogathassa meg szerettei sírját, anélkül hogy a parkolási díjak miatt kellene aggódnia.

Még több hír és kihagyhatatlan érdekesség várja a boon.hu portálon.

