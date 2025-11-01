november 1., szombat

boon.hu video

1 órája

Mécsesekkel és virágokkal emlékezünk szeretteinkre mindenszentekkor - képek, videó

Címkék#gyertya#boon video#mécses#mindenszentek#koszorú

November elsején tömegek érkeznek az emlékezés helyszíneire városunkban is. Mindenszentek napján a temetőket gyertyák fénye borítja be, koszorúk lepik el a sírokat, és a csendben minden láng egy-egy emléket őriz.

Galambos Eszter
Mécsesekkel és virágokkal emlékezünk szeretteinkre mindenszentekkor - képek, videó

Minden láng egy-egy emléket őriz

Fotó: Vajda János

Magyarországon a mindenszentek ünnepe mély gyökerekkel bír. 

mindenszentek
Mindenszentek idején a családok együtt emlékeznek 
Fotó: Vajda János 

A vallási hagyomány szerint ezen a napon a katolikus egyház minden üdvözült lélekről megemlékezik, másnap, halottak napján pedig az elhunytakról imádkozik. Ez az emlékezés a halottakra nem szomorúságot, hanem a feltámadásba vetett hitet és az örök élet reményét fejezi ki.

Mindenszentek napján megnő a forgalom a temetőknél

A szentpéteri kapui temetőt is nagyon sokan keresik fel ilyenkor. 

mindenszentek
Tömegek keresik fel a sírhelyeket 
Fotó: Vajda János 

Érdeklődésünkre az egyik virágárus elmondja, hogy már október 23 óta folyamatosan érkeznek a hozzátartozók ápolni, díszíteni a sírokat. Október 31-én pénteken este is sokan gyújtanak gyertyát szeretteikért, de november 1-én szombaton érkezik egyértelműen a legtöbb látogató. A temető reggel 8 órától este 21 óráig fogadja ilyenkor az érkezőket.

A parkolóhelyek száma véges

A délelőtti órákban parkolóhelyet találni közvetlenül a temető előtt már nem lehet, ezért érdemes ilyenkor ha van rá lehetőség gyalogosan vagy tömegközlekedéssel érkezni. Szinte tömött sorokban érkeznek a hozzátartozók, előkerülnek a virágcsokrok, koszorúk és mécsesek. Akinek nem volt lehetősége ezeket beszerezni azok még a helyszíni árusoknál is megtehetik de arra készülni kell, hogy jóval drágábban mint a boltokban. 

Mécsesek, virágok és emlékezés Miskolcon, mindenszentek napján

Fotók: Vajda János

Felszínre kerülhet a fájdalom

A sírkertek ilyenkor szinte díszbe borulnak, az éjszaka eljöveteléve pedig az emlékezés fényei gyúlnak. 

mindenszentek
Az emlékezés fájdalmas lehet 
Fotó: Vajda János

A szentpéteri kapui temetőt is elárasztják a szebbnél szebb virágok és mécsesek, családtagok érkeznek együtt, sok esetben még a legkisebbeket és a négylábú kedvenceket is hozzák magukkal. Az elhunytakra emlékezni fájdalmas ugyan, de a családtagokkal, szeretekkel körülvéve akár felemelő pillanatokat is jelenthet.

 

boon.hu video

