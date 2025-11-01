1 órája
Mécsesekkel és virágokkal emlékezünk szeretteinkre mindenszentekkor - képek, videó
November elsején tömegek érkeznek az emlékezés helyszíneire városunkban is. Mindenszentek napján a temetőket gyertyák fénye borítja be, koszorúk lepik el a sírokat, és a csendben minden láng egy-egy emléket őriz.
Minden láng egy-egy emléket őriz
Fotó: Vajda János
Magyarországon a mindenszentek ünnepe mély gyökerekkel bír.
A vallási hagyomány szerint ezen a napon a katolikus egyház minden üdvözült lélekről megemlékezik, másnap, halottak napján pedig az elhunytakról imádkozik. Ez az emlékezés a halottakra nem szomorúságot, hanem a feltámadásba vetett hitet és az örök élet reményét fejezi ki.
Mindenszentek napján megnő a forgalom a temetőknél
A szentpéteri kapui temetőt is nagyon sokan keresik fel ilyenkor.
Érdeklődésünkre az egyik virágárus elmondja, hogy már október 23 óta folyamatosan érkeznek a hozzátartozók ápolni, díszíteni a sírokat. Október 31-én pénteken este is sokan gyújtanak gyertyát szeretteikért, de november 1-én szombaton érkezik egyértelműen a legtöbb látogató. A temető reggel 8 órától este 21 óráig fogadja ilyenkor az érkezőket.
Mindenszentek napján emiatt már biztosan nem kell aggódni Miskolcon – fontos tudnivalók a hosszú hétvégére
A parkolóhelyek száma véges
A délelőtti órákban parkolóhelyet találni közvetlenül a temető előtt már nem lehet, ezért érdemes ilyenkor ha van rá lehetőség gyalogosan vagy tömegközlekedéssel érkezni. Szinte tömött sorokban érkeznek a hozzátartozók, előkerülnek a virágcsokrok, koszorúk és mécsesek. Akinek nem volt lehetősége ezeket beszerezni azok még a helyszíni árusoknál is megtehetik de arra készülni kell, hogy jóval drágábban mint a boltokban.
Mécsesek, virágok és emlékezés Miskolcon, mindenszentek napjánFotók: Vajda János
Felszínre kerülhet a fájdalom
A sírkertek ilyenkor szinte díszbe borulnak, az éjszaka eljöveteléve pedig az emlékezés fényei gyúlnak.
A szentpéteri kapui temetőt is elárasztják a szebbnél szebb virágok és mécsesek, családtagok érkeznek együtt, sok esetben még a legkisebbeket és a négylábú kedvenceket is hozzák magukkal. Az elhunytakra emlékezni fájdalmas ugyan, de a családtagokkal, szeretekkel körülvéve akár felemelő pillanatokat is jelenthet.
