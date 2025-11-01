Mécsesekkel és virágokkal emlékezünk szeretteinkre mindenszentekkor - képek, videó

Magyarországon a mindenszentek ünnepe mély gyökerekkel bír.

Mindenszentek idején a családok együtt emlékeznek

Fotó: Vajda János

A vallási hagyomány szerint ezen a napon a katolikus egyház minden üdvözült lélekről megemlékezik, másnap, halottak napján pedig az elhunytakról imádkozik. Ez az emlékezés a halottakra nem szomorúságot, hanem a feltámadásba vetett hitet és az örök élet reményét fejezi ki.

Mindenszentek napján megnő a forgalom a temetőknél

A szentpéteri kapui temetőt is nagyon sokan keresik fel ilyenkor.

Tömegek keresik fel a sírhelyeket

Fotó: Vajda János

Érdeklődésünkre az egyik virágárus elmondja, hogy már október 23 óta folyamatosan érkeznek a hozzátartozók ápolni, díszíteni a sírokat. Október 31-én pénteken este is sokan gyújtanak gyertyát szeretteikért, de november 1-én szombaton érkezik egyértelműen a legtöbb látogató. A temető reggel 8 órától este 21 óráig fogadja ilyenkor az érkezőket.