37 perce
Így bántak egy idős férfivel a miskolci betegszállítók
Egy megindító bejegyzés járta be a közösségi médiát, miután a posztoló édesapját vizsgálatra szállították a Borsod Mentő munkatársai. Egészségügyi sztori, nem a megszokott módon.
A történet különleges, hiszen ha valami jó történik velünk, azt ritkábban posztoljuk, mint amikor negatív élményben van részünk. Na, valaki nem így gondolta! Egy hétköznapi betegszállításból lett szívhez szóló történet Miskolcon. Egy helyi illető a Facebookon osztotta meg élményét arról, milyen figyelemmel és kedvességgel bántak édesapjával a Borsod Mentő dolgozói.
Először utazott mentővel, vagyis betegszállítóval
A bejegyzés írójának édesapja először utazott mentővel, vagyis betegszállítóval. Elmondása szerint már a vizsgálat előtti pénteken felhívta a központot, hogy tájékozódjon a menetéről.
Teljes körű felvilágosítást kaptam, még a vizsgálattal kapcsolatban is tájékoztatott a férfi hang.
Aztán kiderült, hogy ugyanaz az úr érkezett a betegszállítóval, akivel korábban telefonon beszélt.
Idősebb kollégájával együtt úgy bántak vele, mint a hímestojással
– fogalmazott a bejegyzés írója, aki külön köszönetet is szeretett volna mondani a csapatnak, de telefonon már nem tudta őket elérni. A poszt alatt többen is hasonló tapasztalatokat osztott meg.
Már nekünk is többször volt szerencsénk velük, mindig normálisan bántak velünk. A fiammal Budapestről szállítottak haza Miskolcra
– írta egy hozzászóló. A miskolci történet valószínűleg gyakori, de annál értékesebb pillanata az egészségügynek, csak éppen a jó dolgoknak nincs akkora hírértékük.
A legfrissebb hírekért kövessen minket a Boon.hu Google News oldalán is!
Ha vásárolt ilyen terméket a Pepcoban a gyermekének, azonnal vegye el tőle – veszélyes!
Biztos, hogy mindenki ismer valakit, aki nála született – Prof. Dr. Berkő Péter, Miskolc legendás szülész-nőgyógyásza
Hét keresőkutyával kutatnak az eltűnt miskolci nő után - frissül