november 3., hétfő

Győző névnap

11°
+19
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Gondolta volna?

37 perce

Így bántak egy idős férfivel a miskolci betegszállítók

Címkék#Borsod Mentő#mentő#betegszállító

Egy megindító bejegyzés járta be a közösségi médiát, miután a posztoló édesapját vizsgálatra szállították a Borsod Mentő munkatársai. Egészségügyi sztori, nem a megszokott módon.

Boon.hu

A történet különleges, hiszen ha valami jó történik velünk, azt ritkábban posztoljuk, mint amikor negatív élményben van részünk. Na, valaki nem így gondolta! Egy hétköznapi betegszállításból lett szívhez szóló történet Miskolcon. Egy helyi illető a Facebookon osztotta meg élményét arról, milyen figyelemmel és kedvességgel bántak édesapjával a Borsod Mentő dolgozói.

mentő, betegszállító, borsod mentő, miskolc
A Borsod Mentőről terjed egy bejegyzés a Facebookon
Forrás:  Shutterstock/illusztráció

Először utazott mentővel, vagyis betegszállítóval

A bejegyzés írójának édesapja először utazott mentővel, vagyis betegszállítóval. Elmondása szerint már a vizsgálat előtti pénteken felhívta a központot, hogy tájékozódjon a menetéről. 

Teljes körű felvilágosítást kaptam, még a vizsgálattal kapcsolatban is tájékoztatott a férfi hang.

Aztán kiderült, hogy ugyanaz az úr érkezett a betegszállítóval, akivel korábban telefonon beszélt. 

Idősebb kollégájával együtt úgy bántak vele, mint a hímestojással

 – fogalmazott a bejegyzés írója, aki külön köszönetet is szeretett volna mondani a csapatnak, de telefonon már nem tudta őket elérni. A poszt alatt többen  is hasonló tapasztalatokat osztott meg. 

Már nekünk is többször volt szerencsénk velük, mindig normálisan bántak velünk. A fiammal Budapestről szállítottak haza Miskolcra

 – írta egy hozzászóló. A miskolci történet valószínűleg gyakori, de annál értékesebb pillanata az egészségügynek, csak éppen a jó dolgoknak nincs akkora hírértékük.

Google News A legfrissebb hírekért kövessen minket a Boon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu