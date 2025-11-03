Így bántak egy idős férfivel a miskolci betegszállítók

A történet különleges, hiszen ha valami jó történik velünk, azt ritkábban posztoljuk, mint amikor negatív élményben van részünk. Na, valaki nem így gondolta! Egy hétköznapi betegszállításból lett szívhez szóló történet Miskolcon. Egy helyi illető a Facebookon osztotta meg élményét arról, milyen figyelemmel és kedvességgel bántak édesapjával a Borsod Mentő dolgozói.

A Borsod Mentőről terjed egy bejegyzés a Facebookon

Forrás: Shutterstock/illusztráció

Először utazott mentővel, vagyis betegszállítóval

A bejegyzés írójának édesapja először utazott mentővel, vagyis betegszállítóval. Elmondása szerint már a vizsgálat előtti pénteken felhívta a központot, hogy tájékozódjon a menetéről.

Teljes körű felvilágosítást kaptam, még a vizsgálattal kapcsolatban is tájékoztatott a férfi hang.

Aztán kiderült, hogy ugyanaz az úr érkezett a betegszállítóval, akivel korábban telefonon beszélt.

Idősebb kollégájával együtt úgy bántak vele, mint a hímestojással

– fogalmazott a bejegyzés írója, aki külön köszönetet is szeretett volna mondani a csapatnak, de telefonon már nem tudta őket elérni. A poszt alatt többen is hasonló tapasztalatokat osztott meg.

Már nekünk is többször volt szerencsénk velük, mindig normálisan bántak velünk. A fiammal Budapestről szállítottak haza Miskolcra

– írta egy hozzászóló. A miskolci történet valószínűleg gyakori, de annál értékesebb pillanata az egészségügynek, csak éppen a jó dolgoknak nincs akkora hírértékük.

