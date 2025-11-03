november 3., hétfő

Áthelyeznek egy megállót Miskolcon

Áthelyezik az Auchan Borsod megállóhelyet. A megállóhely Felsőzsolca irányába az áruház parkolójának szélére kerül.

A megállóhely Felsőzsolca irányába az áruház parkolójának szélére kerü

Forrás: facebook

Auchan Borsod megállóhely ideiglenesen áthelyezésre kerül november 03-án, hétfőn üzemkezdettől, szegélykőjavítási munkálatok miatt. 

megállóhely
A megállóhely áthelyezés a 7-es buszt is érinti 
Fotó: Juhász Balázs  / Forrás: MVK Zrt.

A megállóhely áthelyezése ideiglenes

A munka ideje alatt az AU1 és a 7-es járatok a kialakított megállóhelyen vehetők igénybe.

 

