2 órája
Áthelyeznek egy megállót Miskolcon
Áthelyezik az Auchan Borsod megállóhelyet. A megállóhely Felsőzsolca irányába az áruház parkolójának szélére kerül.
Auchan Borsod megállóhely ideiglenesen áthelyezésre kerül november 03-án, hétfőn üzemkezdettől, szegélykőjavítási munkálatok miatt.
A megállóhely áthelyezése ideiglenes
A munka ideje alatt az AU1 és a 7-es járatok a kialakított megállóhelyen vehetők igénybe.
