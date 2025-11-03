41 perce
Lázár János kemény üzenetet küldött: aki átverte a magyarokat, repül a közbeszerzésekből
A miniszter törvénymódosítást kezdeményez, hogy azok a cégek, amelyek rossz minőségű munkát végeztek, ne vehessenek részt többé hazai beruházásokban. A döntés hátterében a Miskolc és Szikszó közötti M30-as autópálya-szakasz botránya áll.
Lázár János építési és közlekedési miniszter a közösségi oldalán jelentette be, hogy kezdeményezi a közbeszerzési törvény módosítását, miután a Strabag hónapok óta nem javította ki az általa hibásan megépített M30-as autópálya-szakaszt. A miniszter szerint a jövőben ki kell zárni a közbeszerzésekből azokat a cégeket, amelyek „átverték és megkárosították a magyar embereket”.
Megcsúszott az M30-as autópálya, a Strabag hibázott
Ez így tovább nem mehet! Ha szép szóval nem megy, akkor a törvény módosításával védjük meg a magyar emberek érdekeit!
– írta Lázár János bejegyzésében. A miniszter szerint a Strabag súlyos hibát követett el, amikor a Miskolc és Szikszó közötti, alig néhány hónapja átadott autópálya-szakasz rövid időn belül megsüllyedt és életveszélyessé vált, majd a vállalat tíz hónap alatt sem javította ki a hibát. A miniszer közölte, hogy a kormány nemcsak a jövőbeni, hanem a folyamatban lévő közbeszerzéseket is felülvizsgálja.
Azokat a cégeket, amelyek a rosszul, vagy el sem végzett munkájukkal átverték a magyarokat, kizárjuk a közbeszerzési eljárásainkból
– fogalmazott. Az M30-as autópálya-szakasz kálváriáját folyamatosan nyomon követi a boon.hu. Az előzményekről részletesen alábbi cikkünkben olvashat.
A kormány türelme elfogyott
Az ügy előzménye, hogy az Építési és Közlekedési Minisztérium korábban többször is felszólította a Strabagot a hibák kijavítására, de a cég hónapokig halogatta a munkálatokat. A tárca szerint a kivitelező nemcsak a kivitelezésben, hanem a tervezésben is hibázott, és félrevezette a nyilvánosságot a javítások állásáról. Az M30-as szakasz így továbbra is zárva marad, hiába ígérték korábban, hogy október végére újra megnyílik a forgalom előtt. A minisztérium közleménye szerint, ha a Strabag továbbra sem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségeit, az állam jogi útra tereli az ügyet.
Ha egy szakember így dolgozik, kiteszik a szűrét
Lázár János posztjában élesen bírálta az osztrák céget.
Ha egy villanyszerelő vagy kőműves önnél így dolgozna, nem tenné ki a szűrét? És milyen igaza lenne!
– fogalmazott a miniszter, hozzátéve, hogy a kormány a magyar emberek érdekeit fogja védeni a jövőben is, akár jogi, akár törvényi eszközökkel.
