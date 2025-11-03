Lázár János kemény üzenetet küldött: aki átverte a magyarokat, repül a közbeszerzésekből

Lázár János építési és közlekedési miniszter a közösségi oldalán jelentette be, hogy kezdeményezi a közbeszerzési törvény módosítását, miután a Strabag hónapok óta nem javította ki az általa hibásan megépített M30-as autópálya-szakaszt. A miniszter szerint a jövőben ki kell zárni a közbeszerzésekből azokat a cégeket, amelyek „átverték és megkárosították a magyar embereket”.

Nem halad az M30-as autópálya Miskolc és Szikszó közötti szakaszának felújítása

Forrás: Facebook/Lázár János

Megcsúszott az M30-as autópálya, a Strabag hibázott

Ez így tovább nem mehet! Ha szép szóval nem megy, akkor a törvény módosításával védjük meg a magyar emberek érdekeit!

– írta Lázár János bejegyzésében. A miniszter szerint a Strabag súlyos hibát követett el, amikor a Miskolc és Szikszó közötti, alig néhány hónapja átadott autópálya-szakasz rövid időn belül megsüllyedt és életveszélyessé vált, majd a vállalat tíz hónap alatt sem javította ki a hibát. A miniszer közölte, hogy a kormány nemcsak a jövőbeni, hanem a folyamatban lévő közbeszerzéseket is felülvizsgálja.