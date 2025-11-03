november 3., hétfő

Győző névnap

13°
+19
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
M30

1 órája

Lázár János kemény üzenetet küldött: aki átverte a magyarokat, repül a közbeszerzésekből

Címkék#Strabag#M30-as autópálya#M30-as

A miniszter törvénymódosítást kezdeményez, hogy azok a cégek, amelyek rossz minőségű munkát végeztek, ne vehessenek részt többé hazai beruházásokban. A döntés hátterében a Miskolc és Szikszó közötti M30-as autópálya-szakasz botránya áll.

Boon.hu

Lázár János építési és közlekedési miniszter a közösségi oldalán jelentette be, hogy kezdeményezi a közbeszerzési törvény módosítását, miután a Strabag hónapok óta nem javította ki az általa hibásan megépített M30-as autópálya-szakaszt. A miniszter szerint a jövőben ki kell zárni a közbeszerzésekből azokat a cégeket, amelyek „átverték és megkárosították a magyar embereket”.

m30-as autópálya, strabag, lázár jános
Nem halad az M30-as autópálya Miskolc és Szikszó közötti szakaszának felújítása
Forrás: Facebook/Lázár János

Megcsúszott az M30-as autópálya, a Strabag hibázott

Ez így tovább nem mehet! Ha szép szóval nem megy, akkor a törvény módosításával védjük meg a magyar emberek érdekeit!

 – írta Lázár János bejegyzésében. A miniszter szerint a Strabag súlyos hibát követett el, amikor a Miskolc és Szikszó közötti, alig néhány hónapja átadott autópálya-szakasz rövid időn belül megsüllyedt és életveszélyessé vált, majd a vállalat tíz hónap alatt sem javította ki a hibát. A miniszer közölte, hogy a kormány nemcsak a jövőbeni, hanem a folyamatban lévő közbeszerzéseket is felülvizsgálja. 

Így áll most az M30-as autópálya helyreállítása

Fotók: Vajda János

Azokat a cégeket, amelyek a rosszul, vagy el sem végzett munkájukkal átverték a magyarokat, kizárjuk a közbeszerzési eljárásainkból

 – fogalmazott. Az M30-as autópálya-szakasz kálváriáját folyamatosan nyomon követi a boon.hu. Az előzményekről részletesen alábbi cikkünkben olvashat.

A kormány türelme elfogyott

Az ügy előzménye, hogy az Építési és Közlekedési Minisztérium korábban többször is felszólította a Strabagot a hibák kijavítására, de a cég hónapokig halogatta a munkálatokat. A tárca szerint a kivitelező nemcsak a kivitelezésben, hanem a tervezésben is hibázott, és félrevezette a nyilvánosságot a javítások állásáról. Az M30-as szakasz így továbbra is zárva marad, hiába ígérték korábban, hogy október végére újra megnyílik a forgalom előtt. A minisztérium közleménye szerint, ha a Strabag továbbra sem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségeit, az állam jogi útra tereli az ügyet.

Ha egy szakember így dolgozik, kiteszik a szűrét

Lázár János posztjában élesen bírálta az osztrák céget.

Ha egy villanyszerelő vagy kőműves önnél így dolgozna, nem tenné ki a szűrét? És milyen igaza lenne! 

– fogalmazott a miniszter, hozzátéve, hogy a kormány a magyar emberek érdekeit fogja védeni a jövőben is, akár jogi, akár törvényi eszközökkel.

Google News A legfrissebb hírekért kövessen minket a Boon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu